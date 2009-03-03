Hilafetin kaldırılışına sessiz kutlama

Eskişehir'de hilafetin kaldırılmasının yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bakan şehirde olduğu için anfi kullandırılmadı.



Eskişehir'de Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından hilafetin kaldırılışının yıldönümü nedeniyle Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Töreni düzenleyenler, aynı saatlerde Valiliğe Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın gelmesi nedeniyle polisin kendilerine ses düzeni için anfi kurdurmadıklarını, töreni sessiz yapmak zorunda kaldıklarını, Atatürk'ün sevdiği şarkıları okuyamadıklarını söyledi.



Hilafetin kaldırılışının 85'inci yıldönümü Eskişehir'de törenle kutlandı. Eskişehir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin Vilayet Meydanı'nda düzenlediği törene yaklaşık 100 kişi katıldı. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunduktan sonra bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bir grup genç üzerlerinde `AKP yıkılacak Cumhuriyet devrimi kazanacak' ve ``Herkes üzerine düşeni yapsın, Tayyip Erdoğan'ları ve yandaşlarını istemiyoruz'' yazılı dövizler taşıdı.



İstiklal Marşı ardından törenin sunuculuğunu yapan Fikret Dikmen, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın valiliği ziyaret etmesi nedeniyle polisin önlem olarak kendilerine tören için anfi kurdurmadığını söyledi. Dikmen, ``Sayın bakanımızın Eskişehir'i ziyaret etmesi nedeniyle Emniyet önlem olarak anfimizi buraya kurmamızı kurmamıza izin vermedi. Gönül isterdi ki bakanımız da aramızda olup bu önemli günü bizimle paylaşsın. Bakanımızın bundan sonra aramızda olacağını temenni ediyoruz'' dedi.



Eskişehir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adına basın açıklamasını okuyan Sevgi Akmen de anfi kuramadıkları için bağırarak konuşmak zorunda kaldığını söyledi. Akmen konuşmasında şunları kaydetti:



“3 Mart 1924, Devrim Yasaları'nın kabul edildiği gündür. 3 Mart 1924 tarihinde Hilafet kaldırılmış, öğrenim birliği yasası kabul edilmiş, Şeriye ve Evkaf Bakanlığı kaldırılmıştır. Devrim yasaları ile din temelli devletin yerini laik devlet aldı. Dinin siyasete alet edilmesi engellendi. Devrim yasalarının 85'inci yıldönümünde Ulu Önder Atamızın huzurunda söz veriyoruz. Çağdaş değerleri temsil eden laik, demokratik Cumhuriyetimizi tüm kurumlarıyla sonsuza dek yaşatacağız.''



Törene katılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, etkinlik için Emniyet Müdürlüğü'nden daha önceden izin aldıklarını, tören alanına geldiklerinde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın aynı saatlerde valiliği ziyaret etmesi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine anfi kurdurmadıklarını savundu.

