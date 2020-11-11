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"Hilâfet" etiketiyle "Kelime-i Tevhid" görseli paylaşan bekçi hakkında soruşturma başlatıldı

11 Kasım 2020 09:19

Bursa Valiliği, yaptığı açıklamada "Hilâfet" etiketiyle "Kelime-i Tevhid" görseli paylaşan bekçi hakkında soruşturma başlattığını aktardı.

Valilikten yapılan açıklamada paylaşımın bekçinin sosyal medya hesabından 26 Temmuz tarihinde yapıldığı belirtilerek,

“Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görselli paylaşımda bulunan ve ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir hakkında soruşturma açılmış olup, söz konusu soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

 

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