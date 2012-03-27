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Hikmet Sami Türk'e suikast son anda önlendi

Ders verdiği üniversitede canlı bomba eyleminden son anda kurtulan eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk bir kez daha ölümden döndü.

27 Mart 2012 18:59

 

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e ikinci suikast planı son anda önlendi. DHKP-C üyesi olduğu öğrenilen 9 kişi silahlarla birlikte yakalandı.
 
DHKP-C örgütünün hayata dönüş operasyonunun yıldönümünde eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisi üzerine emniyet istihbarat birimleri teknik takip başlattı.
 
Suikast silahlarının Ankara'ya sokulduğu bilgisinin alınmasının ardından, İstanbul ve Ankara'da 5 noktaya baskın düzenledi. İkisi İstanbul'da olmak üzere 9 örgüt üyesi 2 silahla birlikte yakalandı.
 
Zanlıların Hikmet Sami Türk dışında, hakim ve savcılar ile Çorum, Maraş ve Sivas katliamı sırasında görevde bulunan devlet yöneticilerine yönelik suikast planı yaptığı da öğrenildi.
 
Üç gündür terörle mücadele şubesinde sorgulanan zanlılar savcılığa sevk edildi.

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