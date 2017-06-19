Hikmet Karaman'dan küme düşme yorumu: 15 Temmuz darbe girişimi, bombaların patlaması...

Geçen sezon 36 puan toplayarak Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, küme düşme nedenleriyle ilgili yorumlarda bulundu.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ortamın kendilerini etkilediğini belirten Karaman, küme düşmelerinin gerekçesi olarak 15 Temmuz darbe girişimi ve ülkede bombaların patlamasını gösterdi.

BeINSports'a konuşan 57 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Bu takım benim teknik direktörlüğümde düştü, şehre borcumuz var. 36 puan aldık, genç, dinamik bir takım kurduk. Plan-proje içerisinde istediğimiz bazı olayları hayata geçiremedik. Mutlaka bizim de burada eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur ama Türkiye’nin yaşamış olduğu darbe girişimi, birtakım olayların, bombaların patlaması, ekonomik sebepler, bizim de içinde bulunduğumuz birçok ortam istediğimiz bazı nokta transferlerde ve kulübün ekonomisini düşünerek; daha genç, dinamik bir takım kurduk. Ama olmadı, bazı nedenler bunu engelledi. Bundaki en büyük sorumlu benim, bu şehre bir borcumuz var."