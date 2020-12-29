Hikmet Karaman: İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım

Teknik direktör Hikmet Karaman, hakem hatalarından milli takıma, Avrupa'da forma giyen Türk futbolculardan Süper Lig ekiplerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Karaman "İyi bir takımı şampiyonluğa" oynatacağını iddia etti.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Hikmet Karaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım"

Ligde her zaman zor işlere al attığını söyleyen Karaman, "Kayserispor'u 12 puanla aldığımda ligde kaldığımızda 10 maçta yenilmedik. Ligde aldığımız puanla ilk 4'teydik ve aldığım puanla en çok puan toplayan 2'nci hocaydım. 2'nci sezona başlarken Erol Bedir başkanlığında kadro yetersiz olduğu için ayrılmak istedim ama hem başkanı hem de şehirdeki insanları kıramadık. 6'ncı haftada başkan bıraktı, ben de bıraktım. Bizim orada yaptığımızı kimse yapamadı. Pandemi sürecinde Malatya'ya gittik. 8 haftaya baktığında düşen takım Malatyaspor değil. Çekilmek zorunda kaldım. Bilgi eksikliği var. İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım. İki Türkiye Kupası kazandırdım. Biri Rizespor biri Antalyaspor, iki takımı Süper Lig' çıkardım. İyi takım versinler tabii o zaman hesap sorsunlar. Gaziantep ile Play Off kupası kazandım. Bursaspor ile 4'üncü oldum. Okyanusun dibinden takım veriyorlar hadi kurtul diyorlar. Ankaragücü, Kocaelispor, Kayserispor ile yaptığımız ortada. Şampiyonluğa bedel. Arsene Wenger, Klopp'un Liverpool şampiyonluğu mu daha zor, yoksa Sheffield United'ın ligi 10'uncu sırada bitirmesi mi daha zor onu bilemeyiz. Bugün oyuncu kaliteleri önemli. Neden Anadolu takımları ile büyük takımlar arasında fark kalmadı? Çünkü kulüpler borçlu, istedikleri transferleri yapamadı, Anadolu takımları üst sıralara geldi. İyi oyuncun varsa fark yaratıyorsun" dedi.

"Futbolcular, teknik adamlar gibi hakemler de formsuz olabilir"

Futbolun içinde zaman zaman teknik adam ve futbolcuların da formsuz dönemlerinin olduğunu söyleyen Karaman, "Hakemlerin geçmişte kalan bir baskı altında olduğunu düşünüyorum. VAR'da olunca saha içinde zaten VAR görür diye daha rahat hareket ediyor olabilirler. VAR çıktıktan sonra birkaç yıl daha geçmeli. Hakemlerin işi kolaylaşacak ama formsuz hakemler var. Teknik adamlar oyuncular nasıl hata yapıyorsa hakemler de hata yapabilir. Formsuz olabilir. Maçları canlı izlerken farklı sonrasında bilgisayardan izlerken farklı yorumlayabiliyorsun. Hakemler de anlık karar veriyor, VAR da bunun için var. Ben de bu faul diyorum sonra izlediğimde bakıyorum yanlış itiraz etmişim" dedi.

"Abdullah Avcı ile Trabzonspor daha iyi olacak"

Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Trabzonspor'un daha iyi yerlere geleceğini belirten Karaman, "Lig 12'nci, 13'üncü haftalara kadar yalancı sıralamadır. 15'inci haftadan sonra lig oturur. Abdullah Avcı, Trabzonspor'da bir oyun planlaması yapmaya çalışıyor. Bazen vasat oyun olsa da maç kazanmasını bildi. Göreve geldiğinizde aldığınız skorlar geleceğinizi belirler. Abdullah Avcı birikimini, deneyimini birleştirerek takım savunmasına yöneldi. Mesafe aldı. 3-4 hafta sonra takım daha iyi top oynayacak" diye konuştu.

"Erol Bulut büyük takıma geldi, takımın generali o"

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Karaman, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Erol hoca çok büyük bir takıma geldi. 18 oyuncu transfer etmiş oynayan oynamayan geniş bir kadro var. Oynamayan oyuncuyu mutlu etmek, uyum sağlamak, takım model ortaya koymak için antrenman yapmalı ve otomatik hale getirmek lazım. Sürekli tekrarla bu olur. Süreklilikle bu olur. Hata yapabilirsiniz ama kenarda general teknik direktördür. Oyuncular onun büyüklüğünü hissedecek" diye kaydetti.

"Sergen Yalçın'ı çok tutuyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın çok başarılı bir isim olduğunu söyleyen Karaman, "Sergen Yalçın'ı çok tutuyorum. Konuşmalarını da çok beğeniyorum. Net konuşuyor kalbinden geçeni söylüyor. Elindeki kadroyu bir yere getirdi. Yardımcısı Murat hocayı da takdir ediyorum. Ljajic'i kazanılabilir ama oyuncu da tepki vermeli, antrenörlük burada başlıyor. Antrenmanlarda çalışıyorsa kazanma yoluna gitmek önemli. Sahaya bir atarsınız size maç kazandırır. Gökhan Töre önemli oyuncu, sakatlığı geçince önemli silah olacak. Bir oyuncu grubu yakalandı" şeklinde konuştu.

"Çok iyi bir milli takımımız var"

Türkiye'nin çok değerli isimlerden kurulu bir milli takım olduğunu söyleyen Karaman, "Geçmiş turnuva ile ilgili konuşmaya gerek yok. İyi bir kadromuz var. Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan, dil bilen oyuncularımız var. Böyle bir kadro her zaman yakalanamaz. 2003 yılında da iyi bir kadro vardı, o zaman takımın başında yine Şenol Güneş bulunuyordu" dedi.

"Yusuf yazıcı kişisel gelişimine önem veriyor"

Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen Yusuf Yazıcı'dan övgüyle bahseden Karaman, "Yusuf Yazıcı Türkiye'de olsa böyle oynayamazdı. Mert Hakan geldi, Sivasspor'daki oyunu bekleniyor. Orada bir oyun anlayışı var topla çok iyi olduğu için Yusuf orada ön plana çıktı. Bu Burak ve Zeki için de geçerli. Hakan için milli takımda neden böyle oynamıyor eleştirisi yapılıyor. Milan'ın en iyi oyuncusu. Biz oradaki oyunla milli takımı bağdaştıramadık. Kişisel gelişim önemli. Yusuf buna dikkat ediyor. Futboluna yansıyor. Futbol zeka oyunu" ifadelerini kullandı.

"Burak Yılmaz Hücum zekası en yüksek oyunculardan"

Burak Yılmaz'ın çok iyi bir golcü olduğunu vurgulayan Karaman, "Hücum oynarken oyun zekası en yüksek oyunculardan birisi Burak Yılmaz. Herkes attığı golü değerlendiriyor ama takım hücuma çıkarken nereye koşacağını ve boş alanın nerede olacağını çok iyi bilen bir isim. Can alıcı koşular yapıyor. İş zekaya geldi, yaşla ilgisi yok. Hücumda Avrupa'nın en zeki oyuncularından biri. Kafa vuruşu var, ayak içi var, vuruş tekniği de olunca müthiş bir oyuncu oldu" diye konuştu.

"İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım"

Ligde her zaman zor işlere al attığını söyleyen Karaman, "Kayserispor'u 12 puanla aldığımda ligde kaldığımızda 10 maçta yenilmedik. Ligde aldığımız puanla ilk 4'teydik ve aldığım puanla en çok puan toplayan 2'nci hocaydım. 2'nci sezona başlarken Erol Bedir başkanlığında kadro yetersiz olduğu için ayrılmak istedim ama hem başkanı hem de şehirdeki insanları kıramadık. 6'ncı haftada başkan bıraktı, ben de bıraktım. Bizim orada yaptığımızı kimse yapamadı. Pandemi sürecinde Malatya'ya gittik. 8 haftaya baktığında düşen takım Malatyaspor değil. Çekilmek zorunda kaldım. Bilgi eksikliği var. İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım. İki Türkiye Kupası kazandırdım. Biri Rizespor biri Antalyaspor, iki takımı Süper Lig' çıkardım. İyi takım versinler tabii o zaman hesap sorsunlar. Gaziantep ile Play Off kupası kazandım. Bursaspor ile 4'üncü oldum. Okyanusun dibinden takım veriyorlar hadi kurtul diyorlar. Ankaragücü, Kocaelispor, Kayserispor ile yaptığımız ortada. Şampiyonluğa bedel. Arsene Wenger, Klopp'un Liverpool şampiyonluğu mu daha zor, yoksa Sheffield United'ın ligi 10'uncu sırada bitirmesi mi daha zor onu bilemeyiz. Bugün oyuncu kaliteleri önemli. Neden Anadolu takımları ile büyük takımlar arasında fark kalmadı? Çünkü kulüpler borçlu, istedikleri transferleri yapamadı, Anadolu takımları üst sıralara geldi. İyi oyuncun varsa fark yaratıyorsun" dedi.