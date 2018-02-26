T24 LogoT24 Logo
Spor

Hikmet Karaman istifasını verdi

Engin ANAK / Alanya,(DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor, devra arasında Safet Susic'in yerine getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayıırdı

26 Şubat 2018 15:20

Engin ANAK / Alanya,(DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor, devra arasında Safet Susic\'in yerine getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayıırdı. 
Safet Susic\'in ardından ligin 18\'inci haftasında göreve gelen Karaman, yönetime istifasını sundu. Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken yönetimin Karaman\'ın istifasını kabul ettiği kaydedildi. 18\'inci haftada Aytemiz Alanyaspor\'a gelen ve 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Karaman, Aytemiz Alanyaspor\'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibilyet aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKAlanyaDHAAYTEMİZ AlanyasporSafet SusicHikmet KaramanSusicKaramanKulüptenAytemiz AlanyasporKaraman Aytemiz Alanyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24