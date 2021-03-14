Hikmet Karaman: Gururluyuz, güçlüyüz çünkü "Ankaragüclüyüz"

Ankaragücü-Göztepe maçının ardından teknik direktörler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi 3-0 yendikleri maçta futbolcularıyla gurur duyduğunu söylerken "Gururluyuz, güçlüyüz çünkü 'Ankaragüclüyüz'" diye konuştu. Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman ise "Oyuncularım sadece futbol oynamaya çalıştığı için riskler oldu. Bu riskler de bize pahalıya mal oldu" dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "Futbolcularımla gururluyuz, güçlüyüz çünkü, 'Ankaragüclüyüz', başkentliyiz. Bu önemli bir parola. Oyunun başlarında tempomuz isteğimiz gibiydi.Tabi çok sakatlık pozisyonları oldu, kalecilerinin 3-4 defa. Bu tempomuzu biraz düşürdü. Belki rakibimizde oyun temposunu yüksek gördü. Göztepeli Soner de oyunu 'soğutalım' dedi. Zaman zaman hepimiz yapıyoruz bunu. Oyun rölantiye girdi. Çok şık bir gol atarak öne geçtik" dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi 3-0 yendikleri maçta futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Göztepe'nin çok iyi organize olan bir ekip olduğunu vurgulayan Karaman, "Son 5 haftanın lideri bir takım. Böyle takımlara karşı problemi çözmek zorundasınız. Rakibimize çok saygı gösterdik. Hep üçüncü adamı bulduk attığımız gollerde. 3-0'dan sonra oyuncu değişiklikleriyle Trabzon maçına geçiş yapmamız gerekiyordu. Olmadı, bunu öğrenmemiz lazım.Baktığınızda skor 3-0, iyi bir takım defansı iyi bir organize oyun. Birçok bölümde maça hakim olan bir takım. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Henüz bir şey bitmedi. Çalışmaya, 3'er puan almaya devam" ifadelerini kullandı.

"Riskler bize pahalıya mal oldu"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 kaybettikleri maçta rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, rakiplerini tebrik ederek, "Bizim açımızdan birçok hatanın, kaybın, eksikliğin aynı müsabakaya sığdığı bir maç oldu. Risk aldığınızda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde kaybettiğimiz her top kalenize tehlike olarak dönebilir. Oyuncularım sadece futbol oynamaya çalıştığı için riskler oldu. Bu riskler de bize pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Yenilgi için üzgün olduklarını anlatan Karaman, "Rakibimiz hak ettiği, arzu ettiği bir galibiyet aldı. Acı bir tecrübe yaşadık. Zaman içinde bunu antrenmanlarda geliştireceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüm" diye konuştu.