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Spor

HİKMET KARAMAN GÖREVİ BIRAKTI MANİSA (A.A)

03 Ağustos 2011 21:36

-HİKMET KARAMAN GÖREVİ BIRAKTI MANİSA (A.A) - 03.08.2011 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Manisaspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, görevini bıraktı. Karaman'ın yönetim kuruluyla bazı konularda anlaşamadığı için ekibiyle birlikte görevinden ayrıldığı öğrenildi.  Kulüp Başkanı Kenan Yaralı, AA muhabirine, teknik direktör Karaman'la bir görüşme yapacaklarını kaydetti. Geçen sezon 5. haftadan itibaren takımın başında yer alan Hikmet Karaman idaresindeki Manisaspor, Süper Lig'deki 5. sezonunu 43 puanla tamamlamış ve en başarılı sezonunu geçirmişti.

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