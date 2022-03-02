Hikmet Karaman: Diğer takımlar 4 büyüklerle oynasalar dayanamazlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek kupa dışına itti. Teknik direktör Hikmet Karaman maçın ardından, son 18 gün içinde "4 büyükler"le maç yapmalarına dikkati çekti ve takımın performansından övgüyle bahsetti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ve Kayserispor, Vodafone Park'ta karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar Gavranovic ve Cardoso'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Maçın ardından galibiyeti ve turu değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman mutlu olduklarını söyledi.

Karaman sözlerine, "Tur atladığımız için çok sevinçliyiz. Bu maçın kritiği yapılıyor ama çok kolay değil. Trabzonspor deplasmanından geldik. Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanlarından geldik. 18 gün içinde Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'la oynuyoruz. Cenk ligde uzun bir aradan sonra ilk maçını yaptı. Lung sakatlandı, Bilal covid oldu. Cenk bugün harika bir performans ortaya koydu." dedi.

Zor bir süreçten çıktıklarını söyleyen Hikmet Karaman, "Oyun üzerine fazla konuşmayacağım. Daha iyi oynayabilmemiz gereken anlar var. Beşiktaş, hadi bırakalım diğer takımlar 4 büyüklerle oynasalar dayanamazlar. Bugün Thiam oynayamadı. Kritik bir yerde Uğur oyuna girdi. Orta sahadaki oyuncularımız Cardoso inanılmaz derecede yoruldu. Tur atladık çok önemliydi. Beşiktaş'ın bulduğu bütün toplar dışarıdan bulduğu şutlar. Topa sahip oldular, evet. Özellikle ilk devre içeri çekildik. Biz skoru almak ve turu geçmek istiyorduk. Oyuncularımızın hepsini tebrik ediyoruz. Hepsinden en önemlisi maçtan önce Trabzonspor'un sahasına çıkalım kendimizi alkışlatalım diye düşündük. Almanlar, "Ende gut alles gut" der; sonu iyi olan her şey iyidir." ifadelerini kullandı.