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Spor

Hikmet Karaman: Cumhurbaşkanımız Türk futbolunda devrim yaptı

İSTANBUL, (DHA)- Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KHK ile spor kulüplerinin vergilerini alt yapılarda kullanması durumunda vergilerin geri iade edilmesini değerlendirdi

10 Nisan 2018 20:37

İSTANBUL, (DHA)- Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KHK ile spor kulüplerinin vergilerini alt yapılarda kullanması durumunda vergilerin geri iade edilmesini değerlendirdi. Karaman, \'\'Bu kulüplere devrim niteliğinde bir yardım. Kulüpleri rahatlatma açısından inanılmaz derecede büyük bir destek\'\' dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği \'Spor Söyleşileri\' programında katılan teknik direktör Hikmet Karaman, Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan programda öğrencilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KHK ile spor kulüplerinin vergilerini alt yapılarda kullanması durumunda vergilerin geri iade edilmesini değerlendiren Karaman, “Müthiş bir şey. Bu kulüplere devrim niteliğinde bir yardım. Kulüpleri rahatlatma açısından inanılmaz derecede büyük bir destek. Bunu kulüplerin değerlendirmesi gerekir. Böylece alt yapıdan Türk oyuncular ve teknik adamlar yetişecektir. Kararı sonuna kadar destekliyorum.  Cumhurbaşkanımızın Türk Futbolu\'na her alanda kattığı değeri ve vermiş olduğu imkanı bu ülke bir daha alamaz” diye konuştu.

\"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA FAVORİM BEŞİKTAŞ\"

Galatasaray ve Fenerbahçe teknik direktörlerini değerlendiren Karaman, “Fatih Terim olmasaydı Galatasaray buraya gelemezdi. Galatasaray birçok futbolcuyu hayata döndürdü. Aykut hocanın yaptıkları da alkışlanmalı. Hala şampiyonluğu kovalayan bir Fenerbahçe var. Ondan önce giden iki teknik direktör ne yaptı ki Aykut’a kızıyorlar. Aykut geçmiştekileri temizlemeye çalışıyor. Biraz zaman verin” diye konuştu. Şampiyonluk yarışında ilk sırada Beşiktaş’ı ardından da Başakşehir’i favori gördüğünü söyleyen Karaman, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kadro derinliği olmadığı için öne çıkamadığını belirtti.

Trabzonspor’dan teklif gelse kabul eder misiniz sorusuna profesyonel düşündüğünü belirten Karaman, Trabzonspor’dan teklif gelirse değerlendirebileceğini söyledi.

Program sonunda Karaman, gençlere şu tavsiyede bulundu:

“Okuyun ve kendinizi geliştirin. Yabancı dil öğrenin bir tane yeterli değil. İkinciyi de öğrenin. Eğer mesleki hayatta bir yere gelmek istiyorsanız yeni arkadaşlar edinin. Arkadaş gurupları çok önemli. Sizi bir yere getirecek olan beraber vakit geçirdiğiniz yola çıktığınız arkadaşlarınızdır.” 

( FOTOĞRAFLI )

 

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