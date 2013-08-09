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Spor

Hikmet Karaman Bursaspor'dan ayrıldı

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundan elenen Bursaspor teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayırdı. Bursaspor İkinci Başkanı Rıdvan Şen, 'yüz yüze görüşecektik, erken ortaya çıktı' dedi

09 Ağustos 2013 16:23

Bursaspor'da, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında dün Sırbistan temsilcisi FK Vojvodina'ya 3-0 yenilerek elenen Bursaspor'da, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Bursapor'un yediği son golün ardından taraftarların protestosu üzerine Atatürk Stadı'nı terk eden Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri, Özlüce Tesisleri'ne giderek kulüp binasında 02.00'ye kadar süren toplantı yaptı. Yeşil beyazlı yöneticiler alınan farklı yenilgiyi aralarında tartıştı. Maç sonrası İstanbul'a giden Hikmet Karaman ile telefon görüşmesi yapan Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri, son durumu görüşmek için bugün teknik direktörle bir araya gelme kararı aldı. Yarın basın toplantısıyla açıklanacak ayrılma kararı ise önceden duyuldu.

DHA'dan Emre Koşak'ın haberine göre, maç sonrası İstanbul'a giden Hikmet Karaman ile telefon görüşmesi yapan Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri, son durumu görüşmek için bugün teknik direktörle bir araya gelme kararı aldı. Yarın basın toplantısıyla açıklanacak ayrılma kararı ise önceden duyuldu.

 

Rıdvan Şen: Toplantı Bekliyorduk

 

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Rıdvan Şen yaptığı açıklamada Teknik Direktör Hikmet Karaman ile toplantı beklediklerini ancak yüz yüze görüşmeden sonra bu sonucun ortaya çıktığını söyledi. Şen, "Toplantıda yüz yüze görüşecektik. Yarın kendisi basın açıklaması yapacağını söylemişti. Bursaspor'a yakışır şekilde beraber açıklama yapmak istemiştik ama olmadı" dedi. İkinci Başkan Şen teknik direktör arayışına başladıklarını ekledi.

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