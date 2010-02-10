Hikmet Fidan davasında kararlara onama

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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kararında, incelenen dosyada, sanıklar Fırat Karahan ve Veysi Akgönül'le ilgili mahkemenin verdiği hükümde bir isabetsizliğin görülmediği belirtildi.Yargıtay, ayrıca terör örgütü PKK'dan ayrılan sözde üst düzey yöneticilerin kurduğu terör örgütüne üyelikten tutuksuz yargılanan sanıklardan Mustafa Kemal Ok'a verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını da bozdu.Sanığın beraati yönünde karar verilmesi gerektiği belirtilen Yargıtay kararında, bozma gerekçesi olarak ''elde edilen delillerin hükümlülüğe yeterli nitelik ve derecede bulunmadığı'' kaydedildi.Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ekim 2008'de görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Fırat Karahan ve Veysi Akgönül'ün, ''Tasarlayarak adam öldürme'' ve ''Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak'' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle karar verilmişti. Mahkeme daha sonra, sanıkların duruşmalardaki iyi hallerini göz önünde bulundurarak, cezaları müebbet hapis cezasına çevirmişti.Tutuksuz yargılanan sanıklardan Mustafa Kemal Ok'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, diğer tutuksuz sanık Mehmet Zeki Peker'in ise beraatine karar verilmişti.Kapatılan HADEP'in eski Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Fidan, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde 6 Temmuz 2005 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Fidan'ın ailesi, cinayetin terör örgütü PKK tarafından işlendiğini belirtmişti.