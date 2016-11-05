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Hikmet Çetinkaya kimdir?

Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan Çetinkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

05 Kasım 2016 05:18

Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet gazetesinin 5. sayfasında Politika Günlüğü isimli köşenin yazarıdır.

İl il gezerek Türkiye'deki gelişmeleri gözlemleri ile aktaran bir yazar kimliği ile ön plana çıkmaktadır. 30 yılı aşkın bir zamandır çalıştığı Cumhuriyet gazetesinin uzun bir süre İzmir danışmanlığını yapmıştır. 2000 yılından itibaren beş sene gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Özellikle tarikat-ticaret-siyaset üçgeni hakkında yazdığı yazılarla tanınır.

 

Kitapları

 

Aşık Kadınlar Sokağı (1997)

Zambak Sana da Bulaştı Kan (1997)

Din Baronunun Kazları (1997)

Şeriat Pazarı (1997)
 
Sevdanın Adresi Belli Değil (1998)

Gözlerin Poyraz (1999)

Bir Güneydoğu Gerçeği: Necla (2000)

Alaca Bir Öfke (2000)

Troya'dan İyonya'ya: Mitolojik Aşklar Coğrafyası (2001)

Kadınlar Yağmur ve Kuşlar (2002)

İrticanın Kara Yüzü: Usame Bin Ladin'den Kaplancılar'a (2002)

Kubilay Olayı ve Tarikat Kampları (2002)

ABD'nin Kürt Kozu ve Bağdat'ın Çocukları (2003)
 
Çağımızın Üç Tanığı: Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Muzaffer İzgü ve Samim Kocagöz (2004)

Fethullah Gülen'in 40 Yıllık Serüveni 1 (2004)
 
Fethullah Gülen'in 40 Yıllık Serüveni 2 (2005) 
Gülün Ölüm Yüzyılı (2006)

68'den 78'e: Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar (2006)
 
Türkiye'nin Şeytan Üçgeni: Tarikat-Ticaret-Siyaset (2007)
 
Kuzu Postunda Kurt: Tarikat-Ticaret-Siyaset (2007)

Soros'un Çocukları (2007)

Fethullah Gülen, ABD ve AKP (2008)
 
Amerikan Mızıkacıları (2008)

 

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