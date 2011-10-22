Hikmet Bila son yolculuğuna uğurlandı

T24 - Ankara'da önceki gün yaşamını yitiren gazeteci Hikmet Bila'nın (57) cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.













Hikmet Bila için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi gazetecilere açıklama yapan ve taziyeleri kabul eden Hikmet Bila'nın kardeşi gazeteci Fikret Bila, sadece kendisinin değil, bütün gazetecilerin ağabeyi olan Bila'nın çok iyi bir insan olduğunu söyledi.



''Benim ilk öğretmenimdi'' diyen Fikret Bila, ''Her şeyi ondan öğrendim. Yüzündeki tebessümün altında acılar yatar. Ailesi ve dostları üzülmesin diye acıları toplar ve kendi içine atardı. Son nefesini verirken o tebessümü içindeydi. Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde yatsın. O, benim her şeyimdi'' diye konuştu.



Hikmet Bila'nın eşi Gülde Bila da eşinin hem çok iyi bir baba hem de çok iyi bir gazeteci olduğunu belirterek, onun bilgisini, çevresiyle paylaşmayı sevdiğini anlattı. Gülde Bila, eşi Hikmet Bila'yı erken yaşta kaybettiklerini, çok özleyeceklerini ifade etti.



Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile bazı milletvekilleri ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Dömirören, gazeteci Altan Öymen'in de aralarında bulunduğu, medya, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.



Cenaze töreninin ardından Bila'nın naaşı, Ulus Mezarlığı'na defnedildi.



