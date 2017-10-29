Higuain'den Milan'a izin yok!

İtalya Serie A’nın 11. haftasında Juventus, Milan deplasmanından Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain’in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Higuain, maçta gol perdesini 23. dakikada açtı. Vatandaşı Paulo Dybala'nın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Arjantinli futbolcu, sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

63’te Kwadwo Asamoah’ın verdiği pasta topu sağ direğe çarptırarak usta işi bir vuruş yapan Higuain, maçın skorunu belirledi: 0-2.

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı maçın 77. dakikasında yerini Andre Silva’ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, 28 puanlı lider Napoli'yle puanını eşitlemesine rağmen averaj farkıyla 2. sırada yer aldı. 28 puanla lider durumda olan Napoli, bugün 17.00'de Sassuolo'yu konuk edecek.