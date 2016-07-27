Higuain 90 milyon Euro'ya Juventus'a geçti, 'hain' ilan edildi

İtalya'nın Serie A (birinci lig) takımlarından Napoli'de oynayan Arjantinli futbolcu Gonzalo Higuain, rakip Juventus'la 90 milyon euro değerinde rekor bir transfer anlaşması imzaladı.

Ancak dünyanın üçüncü, İtalya'nınsa en yüksek transfer ücretini alarak Juventus'a geçen Higuain Napolililer tarafından 'hain' ilan edildi. Higuain'e futbol dünyasından din adamlarına kadar hemen her kesimden tepki yağıyor.

2013'ten beri Napoli'de oynayan 28 yaşındaki futbolcu, son sezonda 36 gol atarak birinci ligde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırmıştı. Napoli taraftarı da Higuain'i 'Napoli'nin Kralı' unvanıyla ödüllendirmişti.

Ancak Higuain, 2015-2016 sezonunu 2. sırada kapatan Napoli'nin baş rakibi, sezon şampiyonu Juventus'a transfer olunca 'krallıktan' 'klozete' düştü. Son haftalarda söylenti olarak yayılan 'Higuain Juventus'a geçecek' iddiası dün yapılan resmi açıklamayla kesinleşti.

Juventus'tan yapılan açıklamada, Higuain'le 5 yıllığına sözleşme imzalandığı belirtildi. Juventus, 90 milyon euro'luk rekor ücretin 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında iki taksitle ödeneceğini de duyurdu.

Başkandan nankörlük suçlaması

Transferin kesinleşmesiyle başta Napoli olmak üzere futbol dünyası ve futbolseverlerden Higuain'e tepki yağmaya başladı.

Napoli kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis de, Higuain'in Juve ile anlaşmasının 'ihanet hissi yarattığını' söyledi. De Laurentiis, "Kimileri ihanetten bahsetmenin abartılı olduğunu söylüyor ama ben böyle düşünmüyorum. Çünkü bu tercihte tam bir ihanet ve nankörlük hissi var" dedi.

Napoli'deki mafya savaşlarını anlatan Gomorra dizisinde Genny Savastano karakterini oynayan, Napoli taraftarı aktör Salvatore Esposito da Higuain için 'zavallı' dedi.

Napoli forması ve şapkasıyla bir video çekerek internette yayınlayan Esposito, "Biz gönül insanlarıyız, gerçekten bağlanan insanlarız. Bu yüzden kalbimiz kırıldı. Transfer şekli yanlıştı, ancak zavallı bir adama uygundu. Ama tabii herkes Napolili değil" dedi.

Higuain'e gelen tepkiler yalnızca Napoli cephesiyle sınırlı kalmadı.

Roma kulübünün efsanevi kaptanı Francesco Totti de, "Bugün futbolcular göçebeler gibi, kalplerinin değil paranın peşinden gidiyor" diye eleştiride bulundu.

Gelecek sezonda da Roma'da oynayarak kulüpteki 25. sezonunu tamamlayacak olan Totti şöyle konuştu:

"Benimle diğerleri arasındaki fark belki de bu. Kalplerinin peşinden giden çok fazla sporcu yok. Ben para derdinde olsaydım Roma'yı 10 yıl önce bırakmıştım. Spor çok değişti, artık işin merkezinde para var. Oyuncular artık daha sık takım değiştiriyor, muhtemelen daha fazla para için. Artık bu mesele tutkudan işe dönüştü. İnsanlar stadyuma eğlenmek ve aynı oyuncuları hep aynı takımda görmek için gidiyorlar. Oyuncuların kendilerine ihanet etmemesini istiyorlar. Higuain'in Napoli'yi bırakıp Juventus'a gitmesine bakın. Bu bir felaket. Ama İtalya'ya gelen bir yabancının daha fazla para için başka bir takıma gitmesini de normal karşılamak lazım. Bu bir zihniyet meselesi. Sonuçta tüm yabancılar Maradona değil."

Higuain'e karşı en 'ulvi' tepki ise bir kilise papazından geldi. Napoli'deki Agerola kilisesinin papazı, 'zenginlik hırsını' eleştirdiği vaazında Higuain'i örnek gösterdi ve "Bugün dünyayı çıkarlar yönetiyor. İnsanların kafa yapısı böyle. Ancak Tanrı bu şekilde düşünmez" dedi.