Hidroelektrik santralleri özelleştiriliyor

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Elektrik üretim özelleştirmeleri ilk yarı yılda

Santrallere teklif veren yatırımcılarla birebir görüşmeler de haftaya başlayacak.Bu görüşmelerin 4 hafta sürmesi, ardından nihai pazarlık görüşmelerinin yapılması planlanıyor. Bu durumda, söz konusu santrallerin ihalelerinin Nisan ayının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi bekleniyor.Bu yıl özelleştirmelerde enerji sektörü başı çekerken, 52 adet akarsu santrali de işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.19 grup halinde özelleştirilecek santrallere, rekor teklif gelmiş ve tekliflerin sayısı 613'e ulaşmıştı.3. grupta yer alan Kayaköy Santrali 88 teklifle en fazla teklifin alındığı santral olurken, bunu 60 başvuruyla 9. grupta yer alan Kayadibi, 56 başvuruyla 10. Grupta yer alan Bünyan, Çamardı, Pınarbaşı ve Sızır izledi.Kayaköy Hidrolektrik Santrali'nin kurulu gücü 2,56 megavat, yıllık üretimi 8 milyon kilovatsaat, Kayadibi Hidroelektrik Santrali'nin kurulu gücü 0,464 megavat, yıllık üretimi 2 milyon 500 bin kilovatsaat.10. Grupta yer alan Bünyan Hidroelektrik Santralinin kurulu gücü 1,36 megavat, yıllık üretimi 4 milyon kilovatsaat, Çamardı Hidroelektrik Santrali'nin kurulu gücü 0,0688 megavat, yıllık üretimi 600 bin kilovatsaat, Pınarbaşı Hidroelektrik Santrali'nin kurulu gücü 0,0992 megavat ve yıllık üretimi 700 bin kilovatsaat, Sızır Hidroelektrik Santralinin kurulu gücü 6,78 megavat, yıllık üretimi 50 milyon kilovatsaat. 10. Grupta yer alan santrallerinin toplam yıllık üretimi ise 55 milyon 300 bin kilovatsaat.Santrallere teklif veren yatırımcılarla birebir görüşmeler de önümüzdeki hafta başlayacak. Birebir görüşmeler, 4 hafta sürecek.Elektrik üretim özelleştirmelerinde, öncelikli olarak Hamitabat, Çan, Seyit Ömer ve Soma A-B'nin özelleştirme ihale ilanlarına, 2010 yılının birinci yarısının sonunda çıkılmasını planlıyor.Yetkililerden alınan bilgiye göre, öncelikli olarak dört üretim tesisinin portföy gruplarından ayrı olarak özelleştirilmesi hedefleniyor.Öncelikli tesisler arasında yer alan Hamitabat, Soma A-B, Çan ve Seyitömer santralleri arasındaki özelleştirmelere de Hamitabat santrali ile başlanılması öngörülüyor.Danıştay'ın mevzuatı doğrultusunda hidroelektrik santrallerin işletme hakkı verilmesi, termik santrallerin ise varlık satışıyla özelleştirilmesi planlanıyor.Öte yandan, yatırımcıların tercihi dikkate alınarak, özellikle linyit santrallerinde alıcı tarafından yakıtın sağlanması konusunda yasal düzenlemeye gidilecek.