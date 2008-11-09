Hido'nun yüzü gülüyor

NBA'de Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, Dwight Howard'ın yıldızlaştığı maçta Washington Wizards'ı sahasında 106-81'lik skorla geçti.



NBA'de sabaha karşı 6 karşılaşma yapıldı. Yeni sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste 3 maç kazanmayı başaran Orlando Magic, henüz galibiyeti bulunmayan Washington Wizards ile evi Amway Arena'da karşılaştı.



All-Star pivot Dwight Howard'ın ön plan çıktığı karşılaşmada Wizards'a öne geçme şansı tanımayan Magic, sahadan 106-81 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.



Karşılıklı 3 sayılık basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyuna ağırlığını koyan Magic, ilk çeyreğin son 5 dakikasına girilirken skoru 19-11'e getirerek farkı 8 sayıya çıkarttı. Wizards'ın Antawn Jamison ve Caron Butler ile farkı eritmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, çeyreği 27-21 önde kapattı.



İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle giren Magic, ilk 3 dakikada skoru 35-22'ye getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Keith Bogans'ın da skora katkı yapmasıyla farkı giderek açan ev sahibi ekip, soyunma odasına 58-39 üstün gitti.



Üçüncü çeyreğe de hızlı başlayan Florida temsilcisi, başkent ekibinin savunmasını aşmakta zorlanmadı ve Fransız oyuncu Mickael Pietrus'un basketleriyle farkı 29 sayıya kadar çıkarttı. Rakibine cevap vermekte zorlanan Wizards, son çeyreğe 84-58 geride girdi.



Son çeyrekte farkın da verdiği rahatlıkla birlikte oyunu kontrol eden Magic, maçı da 106-81 kazanarak galibiyet serisini 4 yükseltti. Wizards ise, oynadığı 5 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılaşmayı yüzde 50 saha içi isabet oranıyla noktalayan Magic'te milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 11 sayı – 2 ribaunt – 2 asist – 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Kullandığı 12 şutun 4'ünü sayıya çeviren Hidayet, üç sayı çizgisinin gerisinden de 2/3 isabet kaydetti.



Dwight Howard 31 sayı – 16 ribaunt – 3 asist – 3 blokla double-double yaparak geceye damgasını vuran isim olurken, Fransız oyuncu Mickael Pietrus 18 sayı – 3 ribauntla, kenardan gelen Keith Bogans ise 13 sayı – 3 asist – 2 top çalmayla oynadı.



Başkent ekibinde oyuna sonradan giren Nick Young 20 sayı – 3 ribauntla, DeShawn Stevenson 14 sayı maçı noktaladı. Yıldız oyuncular Antawn Jamison ve Caron Butler ise çift hanelerde skor üretmeyi başaramadı.





Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Indiana Pacers - New Jersey: 98-80

New Orleans Hornets - Miami Heat: 100-89

Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers: 97-106

Milwaukee Bucks - Phoenix Suns: 96-104

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves: 97-93



Lige, yarın TSİ sabaha karşı oynanacak 8 maçla devam edilecek

