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Spor

Hido'nun ödülü Granger'a gitti

12 Mayıs 2009 15:52


NBA'de geçtiğimiz sezon Hidayet Türkioğlu'nun aldığı 'sezonun en çok gelişme gösteren oyuncusu' ödülünün yeni sahibi Indiana Pacers forması giyen Danny Granger oldu. 


Indiana Pacers forması giyen 26 yaşındaki Danny Granger, sezonun en çok gelişme gösteren oyuncusu ödülünün yeni sahibi oldu.

Bu sezon kariyerinde ilk kez All-Star seçilen forvet oyuncu, sezon başında takımıyla 5 yıl 65 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı. Son 3 sezonun hepsinde sayı ortalamasını en az 5 sayı artıran Granger, bu sezon 25.8'lik ortalamasıyla sayı krallığını 5. sırada bitirmişti.

Granger'ın menajeri Mark Bartelstein, haberi NBA Yönetimi'nden aldığını ve ödülün Pazartesi gecesi verileceğini söyledi.

2.03 boyundaki forvet, geçtiğimiz hafta içinde ABD Milli Takımı aday kadrosuna da davet edilmişti.

NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünün son sahibi milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu, 8. sezonunda bu ödülü kazanarak, tarihte bu unvana ulaşan en tecrübeli isim olmuştu.

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