Hido'lu Toronto, Wade'li Heat'i geçti: 120-113

T24 - Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto Raptors, Miami Heat'i 120-113 yendi.



NBA'de dün gece 10 maç oynandı. Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto Raptors, Miami Heat'i yenip, 3 maçlık yenilgi serisine son verdi. Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu, gösterdiği performansla takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.



Toronto, Miami Heat'i Chris Bosh-Andrea Bargnani ikilisinin etkili performansıyla 120-113 mağlup etti. Bu sonuçla 3 maçlık yenilgi serisine son veren Raptors’da Chris Bosh 29 sayı 12 ribaund, Andrea Bargnanı de 24 sayı 10 ribaundla galibiyetin mimarları oldular. Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu da 19 sayı 8 asist ve 5 ribaundluk performansıyla sonuçta en önemlı pay sahiplerinden biri oldu.



Orlando, geçtiğimiz sezon konferans yarı finalinde saf dışı bıraktığı Boston’ı dün gece de 83-78 geçmeyı başardı. Vince Carter 10’u son çeyrekte olmak uzere 26 sayıyla karşılasmaya damga vurdu. Aynı zamanda üstüste 4. galibiyetine uzanan Magic’te Rashard Lewis 16 sayı 10 ribaund, Dwight Howard da 9 sayı 15 ribaundluk katkı yaptılar.



Ersan'dan Bobcats potasına 13 sayı



Milwaukee Bucks'ın Charlotte Bobcats'i 95-88 yendiği karşılaşmada yaklaşık 25 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımının galibiyetine 13 sayılık katkı yaptı.



Evsahibi Bucks'ta, Brandon Jennings 29 sayı kaydederek maçın en skorer ismi olmayı başarırken, Carlos Delfino 9, Charlie Bell 6, Dan Gadzuric 2 ve yedekten gelen Hakim Warrick de 16 sayı attı.



Konuk Charlotte Bobcats'de Gerald Wallace ile Stephan Jackson 22'şer sayı atmalarına rağmen mağlubiyeti engelleyemediler. Boris Diaw 17, Nazr Mohammed 8, Raymand Felton 3 ve yedekten gelen Ronald Murray 17 sayı üretti.



Bradley Center'da 15 bin 578 seyircinin izlediği maçın 53-41 evsahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.



NBA’de oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:



Toronto: 120 - Miami: 113

Indiana: 95 - Ceveland: 105

Philadelphia 97 - Memphis: 102

Atlanta: 105 - Houston: 103

Oklahoma: 127 - Washington: 108

Boston: 78 - Orlando: 83

Dallas: 104 - Sacramento: 102

Milwaukee: 95- Charlotte: 88

Golden State: 108 - Portland: 94

L. A. Clippers: 106 - Denver: 99