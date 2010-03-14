T24 LogoT24 Logo
Spor

Hidolu Toronto Golden State’e mağlup

Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu’nun formasını giydiği Toronto Raptors, deplasmanda Golden State’e mağlup oldu.

14 Mart 2010 02:00

T24 - Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu’nun formasını giydiği Toronto Raptors, deplasmanda Golden State’e mağlup oldu.

Toronto Raptors'ın deplasmanda Golden State Warriors'a 124-112 yenildiği maçta, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 4 sayı kaydetti.

Oracle Arena'da 17 bin 655 kişinin izlediği maçın 29 dakikasını sahada geçiren Türkoğlu, 4 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt üretti. Toronto temsilcisinde 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaşmasına karşın, yenilmekten kurtulamadı. Chris Bosh 24 sayı, 11 ribaunt ve 5 asistle, Jose Calderon da 24 sayı, 12 ribaunt ve 1 asistle ''double-double'' yaparken, Demar Derozan da 18 sayı ve 2 ribauntla
oynadı. Raptors, bu sonuçla üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Ev sahibi Golden State Warriors'ı galibiyete götüren isimler ise 35 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla maçın yıldızı olan Stephen Curry, 31 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistlik performans sergileyen Monta Ellis oldu. Warriors da bu maçla 6 maçlık mağlubiyet serisine son vermiş oldu.


NBA'de diğer sonuçlar:
Golden State-Toronto: 124-112
Washington-Orlando: 95-109
Memphis-Denver: 108-125
Dallas-New York: 94-128
Atlanta-Detroit: 112-99
Houston-New Jersey: 116-108
San Antonio-LA Clippers: 118-88

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24