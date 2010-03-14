Hidolu Toronto Golden State’e mağlup

T24 - Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu’nun formasını giydiği Toronto Raptors, deplasmanda Golden State’e mağlup oldu.



Toronto Raptors'ın deplasmanda Golden State Warriors'a 124-112 yenildiği maçta, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 4 sayı kaydetti.



Oracle Arena'da 17 bin 655 kişinin izlediği maçın 29 dakikasını sahada geçiren Türkoğlu, 4 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt üretti. Toronto temsilcisinde 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaşmasına karşın, yenilmekten kurtulamadı. Chris Bosh 24 sayı, 11 ribaunt ve 5 asistle, Jose Calderon da 24 sayı, 12 ribaunt ve 1 asistle ''double-double'' yaparken, Demar Derozan da 18 sayı ve 2 ribauntla

oynadı. Raptors, bu sonuçla üst üste 4. mağlubiyetini aldı.



Ev sahibi Golden State Warriors'ı galibiyete götüren isimler ise 35 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla maçın yıldızı olan Stephen Curry, 31 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistlik performans sergileyen Monta Ellis oldu. Warriors da bu maçla 6 maçlık mağlubiyet serisine son vermiş oldu.





NBA'de diğer sonuçlar:

Golden State-Toronto: 124-112

Washington-Orlando: 95-109

Memphis-Denver: 108-125

Dallas-New York: 94-128

Atlanta-Detroit: 112-99

Houston-New Jersey: 116-108

San Antonio-LA Clippers: 118-88