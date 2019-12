Hidolu Toronto galip

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun da formasın giydiği Toronto Raptors, New York Knicks'i deplasmanda 112-104 mağlup etti.





Türkoğlu karşılaşmada 33 dakika 36 saniye sahada kalırken, 13 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ile mücadele etti. 8 kez 3 sayılık atış deneyen Hido lakaplı basketbolcu, bunların üçünü sayıya çevirmeyi başardı.



Karşılaşma sonrası Madison Square Garden'ın soyunma odasında Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Türkoğlu, ''9 maçta 8 galibiyetlik bir seri yakalamamızın ardından son 2 mücadeleyi kaybetmiştik. New York bu sezonun iyi takımlarından biri. Onları kendi evinde Madison Square'de yenmek güzel bir duygu'' dedi.



Çıkışlarını sürdürmek istediklerini kaydeden Türkoğlu, play-off'lara avantajlı gitmek istediklerinin altını çizdi. Normal sezonun sona ermesi için önlerinde 3 aylık bir dönem daha olduğunu ifade eden Türkoğlu, çok çalışarak ilk 4 takım arasında yer alıp iyi bir pozisyonda play-off'larda oynamak istediklerini kaydetti.



Kanada temsilcisi Toronto Raptors'da Andrea Bargnani 24 sayı, çaylak DeMar DeRozan 19 sayı, yıldız oyuncu Chris Bosh da 18 sayı ile mücadele etti. New York Knicks'de ise Danillo Gallinari'nin 26, Wilson Chandler'ın da 25 sayılık performansları galibiyete yetmedi.