Hido'lu Raptors, Celtics'e yenildi: 103-96

T24 - NBA'de Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun da formasını giydiği Toronto Raptors, Boston deplasmanında Celtics'e 103-96 yenilerek 5 maçlık galibiyet serisini bozdu.



Yeni yıldaki ilk maçına çıkan ve NBA Ligi'nde onuncu sezonuna giren Hidayet Türkoğlu, sahada 38 dakika 41 saniye kalarak 12 sayı, 7 asist ve 7 ribaunt ile oynadı.



Mücadele sırasındaki pozisyonlarda zaman zaman sinirlenen ve hakemle tartışan Türkoğlu, karşılaşmanın son 5 dakikasında hırslı bir mücadele ortaya koymasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.



Karşılaşma sonrası Anadolu Ajansı'na soyunma odasında açıklamalarda bulunan Hido, yeni yılın ilk maçında galibiyet serisini devam ettirmek istemelerine rağmen güçlü rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldıklarını söyledi.



Türkoğlu, Doğu Konferansı'nda şu anda altıncı sırada bulunduklarını, hedeflerinin ise sekiz takımın katıldığı Play-off'lara ilk dört takım arasında gitmek olduğunu vurguladı.



Tecrübeli oyuncu, "İlk dört takım, Play-off'larda yedinci maç avantajını yakalayacak. Daha beş ay gibi uzunca bir dönem var, ama ilk dört sıra için altı takımın mücadele ettiği şu anki görünümden anlaşılıyor. Toronto ıle birlikte Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Orlando Magic, Miami Heat ve Atlanta Hawks üst sıralar için çekişiyor" dedi.



Celtics öncesi beş maçlık galibiyet serisinde iyi bir performans ortaya koyduğunun altını çizen milli basketbolcu, Toronto'da iyi bir ekip olduklarını ve her geçen gün güçlerini daha da artırdıklarını ifade etti.



Karşılaşmada sağ dizinden aldığı darbe sonrası sakatlanan Türkoğlu'na soyunma odasında buz tedavisi uygulandı.



Türkoğlu, mücadelede Celticsli Rasheed Wallace ile girdiği mücadele sırasında rakibi ile itişince teknik faul aldı. Birbirlerini savunan iki oyuncu karşılaşma boyunca sert mücadele etti.



Celtics karşısında, Kanada ekibi Toronto Raptors'da Chris Bosh 25 sayı, 9 ribaunt, 1 asist ile, Andrea Bargnani ise 21 sayı, 4 asist, 1 ribaunt ile oynadı. Yıldızlar topluluğunu andıran Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi Celtics ise önemli oyuncuları Kevin Garnet ve Pau Pierce'ın yokluğunda Ray Allen'ın üstün performansı sayesinde galibiyete ulaştı.



Ray Allen 23 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Rasheed Wallace 16 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Kendrick Perkins de 14 sayı, 10 ribaunt, 1 asist ile mücadele etti.



Öte yandan, NBA Ligi'nde forma giyen diğer milli oyunculardan Ersan İlyasovalı Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder'ı 102-97'lik skorla devirdi.



İlyasova karşılaşmada 8 sayı, 10 ribaunt, 2 asist ile oynadı. Mehmet Okurlu Utah Jazz ise Denver Nuggets'a 103-95'lik skorla yenildi. Okur, karşılaşmayı 16 sayı, 9 ribaunt, 3 asist ile tamamladı.