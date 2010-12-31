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Spor

Hido'dan yılbaşı hediyesi

New York Knicks'i konuk eden Orlando Magic, Dwight Howard ve Hidayet'in mükemmel oyunuyla salondan zaferle ayrılmayı başardı.

31 Aralık 2010 02:00

T24 - 2010'un son gününde New York Knicks'i konuk eden Orlando Magic, Dwight Howard ve Hidayet Türkoğlu'nun mükemmel oyunuyla salondan zaferle ayrılmayı başardı. Binlerce taraftarına Knicks galibiyeti hediye eden Magic'te Howard 24 ve Hido 17 sayı attı.

New York Knicks'i Amway Arena'da 19 bin 90 taraftarı önünde konuk eden Orlando Magic, 112-103'lük galibiyetle mutlu sona ulaştı.

Dwight Howard 24 sayı 18 ribaundla maçı tamamlayarak Amare Stoudemire ile girdiği sert mücadeleden gülerek ayrılan taraf oldu.

Magic, yeni transferlerinin katılımının ardından peş peşe 5'inci maçını kazandı. Hido, Magic'e dönerek ne kadar doğru bir seçim yaptığını bir kez daha gösterirken 17 sayıyla takımının en skorer ikinci ismi oldu.

Knicks karşısında Magic'in en skorer ismi olan Howard, toplamda 12'inci teknik faulünü alırken bu rakam 16'ya çıkarsa bir maçta cezalı duruma düşecek.

Howard'ın faulleri hakkında konuşan Magic coachu Stan Van Gundy, hakemlerin ligde Howard gibi 20 isim daha olamsına rağmen kendi oyuncusuna gereğinden fazla yüklendiklerini belirtti.

Knicks'te takımın en etkili ismi olan Stoudemire 30 sayı kaydederken 4 ribaund, 4 asistle oynadı ve 10'uncu teknik faulünü aldı.


Hido evinde mutlu

Geceyi mutlu sonla kapatan Magic'te Howard, Stoudemire'a kıyasla takım arkadaşlarından çok daha iyi bir destek alırken 39 dakika süre alan Hidayet Türkoğlu 17 sayıyla galibiyete büyük bir katkı yaptı. Orlando Magic'e geri döndüğü günden beri performansı ciddi bir yükseliş gösteren yıldız basketbolcu, 17 sayısını 9 ribaund, 4 asistle süsledi.

Magic'te J.J. Redick ve Ryan Anderson da 14'er sayıyla maçı tamamladı.

Wilson Chandler'ın 29 ve Shawne Williams'ın 15 sayısı ise Knicks için yeteli olmazken takım son 7 maçında 5'inci mağlubiyetini aldı.


NBA'de maçların sonuçları

New York 103 Orlando 112
San Antonio 99 Dallas 93
Utah 89 Portland 100

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