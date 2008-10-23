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Spor

Hido'dan süper dönüş

NBA'de artık hazırlık etabında sona yaklaşılırken takımlar son hazırlık maçlarıyla, gelecek hafta Çarşamba günü başlayacak yeni sezona hazırlanıyor

23 Ekim 2008 03:00


NBA'de artık hazırlık etabında sona yaklaşılırken takımlar son hazırlık maçlarıyla, gelecek hafta Çarşamba günü başlayacak yeni sezona hazırlanıyor. Çarşamba gecesi Amway Arena'da Memphis Grizzlies'ı konuk eden Orlando Magic, rakibini 101-90 mağlup etti.

Florida ekibinde, sakatlığını atlatan Hidayet Türkoğlu 22 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ile maçın yıldızı olurken 6 top kaybı yaptı. Rashard Lewis de 22 sayıyla milli oyuncumuza destek olurken 6 ribaunt alıp 3 asist yaptı. Kenardan gelen J.J. Redick ise 15 sayıyla maçı tamamladı.

Konuk ekipte ise çaylak Darrell Arthur 18 sayı, Mike Conley 13 sayı, Javaris Crittenton 11 sayı, 6 ribaunt ve bir diğer çaylak O.J. Mayo 10 sayıyla oynadı.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle;

Cleveland 79
Detroit 97

Philadelphia 118
New Jersey 100

Chicago 85
Minnesota 75

Washington 100
San Antonio 95

Portland 87
LA Clippers 75

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