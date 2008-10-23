Hido'dan süper dönüş



NBA'de artık hazırlık etabında sona yaklaşılırken takımlar son hazırlık maçlarıyla, gelecek hafta Çarşamba günü başlayacak yeni sezona hazırlanıyor. Çarşamba gecesi Amway Arena'da Memphis Grizzlies'ı konuk eden Orlando Magic, rakibini 101-90 mağlup etti.



Florida ekibinde, sakatlığını atlatan Hidayet Türkoğlu 22 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ile maçın yıldızı olurken 6 top kaybı yaptı. Rashard Lewis de 22 sayıyla milli oyuncumuza destek olurken 6 ribaunt alıp 3 asist yaptı. Kenardan gelen J.J. Redick ise 15 sayıyla maçı tamamladı.



Konuk ekipte ise çaylak Darrell Arthur 18 sayı, Mike Conley 13 sayı, Javaris Crittenton 11 sayı, 6 ribaunt ve bir diğer çaylak O.J. Mayo 10 sayıyla oynadı.



NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle;



Cleveland 79

Detroit 97



Philadelphia 118

New Jersey 100



Chicago 85

Minnesota 75



Washington 100

San Antonio 95



Portland 87

LA Clippers 75



