Hido'dan süper dönüş

NBA'de artık hazırlık etabında sona yaklaşılırken takımlar son hazırlık maçlarıyla, gelecek hafta Çarşamba günü başlayacak yeni sezona hazırlanıyor. Çarşamba gecesi Amway Arena'da Memphis Grizzlies'ı konuk eden Orlando Magic, rakibini 101-90 mağlup etti.
Florida ekibinde, sakatlığını atlatan Hidayet Türkoğlu 22 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ile maçın yıldızı olurken 6 top kaybı yaptı. Rashard Lewis de 22 sayıyla milli oyuncumuza destek olurken 6 ribaunt alıp 3 asist yaptı. Kenardan gelen J.J. Redick ise 15 sayıyla maçı tamamladı.
Konuk ekipte ise çaylak Darrell Arthur 18 sayı, Mike Conley 13 sayı, Javaris Crittenton 11 sayı, 6 ribaunt ve bir diğer çaylak O.J. Mayo 10 sayıyla oynadı.
NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle;
Cleveland 79
Detroit 97
Philadelphia 118
New Jersey 100
Chicago 85
Minnesota 75
Washington 100
San Antonio 95
Portland 87
LA Clippers 75