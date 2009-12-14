Hido'dan sezonun en iyi performansı

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LeBron'dan Thunder potasına 44 sayı

NBA'de Pazar gecesinin maçında Toronto Raptors, Houston Rockets'ı ağırladı.Son 2 maçını kaybeden Raptors, ilk çeyrekteki 32-17'lik serisini maç sonuna kadar korudu ve sahadan 101-88 galip ayrıldı.5 oyuncunun çift hanelere ulaştığı ev sahibi takımda 27 sayı-6 ribaund-3 asist-2 blokla oynayan Chris Bosh en skorer oyuncu oldu.3 maç sonra kazanan Toronto'da bu sezon en iyi maçını çıkaran milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 9/18 saha içi isabetiyle oynadığı geceyi 23 sayı-6 ribaund-5 asistle tamamladı.Jarrett Jack, 17 sayı-8 ribaund-8 asist, Andrea Bargnani de 14 sayı-7 ribaundla katkıda bulundu.Son 6 maçın 5'ini kazanarak geldiği Kanada'dan eli boş ayrılan Houston'da ise Carl Landry 25 sayı-7 ribaund, Luis Scola 21 sayı-15 ribaund, Aaron Brooks ise 20 sayıyla mücadele ettiler.Bu sezon sergilediği en iyi performansı ortaya koyan LeBron James, Cavs'i Oklahoma karşısında uçurdu. Geceye damga vuran bir diğer isim de Memphis Grizzlies'de kariyer rekoru kıran Rudy Gay oldu.LeBron James, bu sezon en iyi performansını sergilediği maçta tam 44 sayı kaydederek Cleveland Caveliers'ın Oklahoma City Thunder'ı 13 sayı farkla yenmesini sağladı. Cavs, Mo Williams'ın 4. çeyrekte uzak mesafeden kaydettiği basketle maç içerisinde 94-87 ile en büyük farka ulaşırken rakip bu sayının devamında 3.5 dakika basket üretemedi. Williams, yarısı 4. çeyrekte olmak üzere toplamda 22 sayıyla galibiyete katkı yaptı.Kevin Durant, 29 sayıyla Oklahoma City'nin en skoreri oldu ve Jeff Green de bu sezonki en iyi skoru olan 26 sayıyla maçı tamamladı. Russell Westbrook da 10 sayıyla takımına destek verdi.Rudy Gay'in, 41 sayıyla kariyer rekoru kırdığı gecede Marc Gasol, 7'de 7 ile toplamda 16 sayı üretti ve 15 de ribaund topladı. Bu performanslar, Memphis'e deplasmanda az bulduğu bir galibiyet keyfi çıkartmasını sağladı. 28'de 15 ile oynayan Gay, bu maçta kariyer rekorunu 5 sayı geliştirdi. Gay, bu performansla Ocak 2007'den beri -normal sezonda- Miami'ye en az 40 sayı atan 4. isim oldu.Memphis, O.J Mayo ile 16 sayı bulurken Zach Randolph da 13 sayıyla galibiyete katkı yaptı.Miami'de 25 sayıyla oynayan Dwyane Wade'in performansı yeterli olmadı.Maurice Evans, 22 ve Joe Johnson da 21 sayı 10 asistle oynadı Atlanta da peş peşe 4. maçını kazandı.Sol ayak parmağında ufak bir sakatlığı olmasına rağmen maça çıkan Devin Harris, 23 sayıyla Nets için elinden geleni yaparken Nets, 2-22 yani 2 galibiyet 22 mağlubiyet gibi bir istatistikle NBA'in en kötü durumdaki takımı olmaya devam etti.Tim Duncan, 4. çeyrekte kenarda oturmasına rağmen 21 sayıyla maçı tamamlayarak Spurs'ü zafere taşıdı.Duncan, 3. çeyreğin tamamlanmasına 1:48 kala Spurs 83-73 öndeyken, kafasının sağında takım arkadaşı Matt Bonner'ın dirseğinin patlaması sonucu kenara gelmek zorunda kaldı.Richard Jefferson ile Manu Ginobili 17'şer sayıyla San Antonio'nun galibiyetine karkı yapan isimler oldu. Spurs, bu sonuçla peş peşe 3 ve 11'de 8. maçını kazandı.Clippers cephesinde 20 sayı kaydeden Baron Davis takımının en skoreri oldu.