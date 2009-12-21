Hido'dan Hornets'a 14 sayı

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ın sahasında New Orleans Hornets'i 98-92 yendiği maçta, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 14 sayı attı.



Air Canada Center'da 15 bin 790 kişinin izlediği karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 38 dakika sahada kalan Hidayet Türkoğlu 14 sayı, 7 asist ve 3 ribaunt kaydetti. 5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Kanada ekibinde Chris Bosh 25 sayı, 11 ribaunt ve 2 asistle ''double-double'' yaparak, maçın en skoreri oldu, Jarrett Jack 15, Andrea Bargnani de 13 sayı üretti.



Hornets'te ise David West'in 21 sayı, 12 ribaunt ve 2 asistle, Emeka Okafor'un da 16 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle iki kategoride de çift haneli rakamlara ulaşması, yenilginin önüne geçemedi.



Son 5 maçta 3'üncü galibiyetini alan Raptors, karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-22, devreyi de 51-47 önde bitirdi. Maçın 3. periyodunu da 76-69 üstün tamamlayan Toronto temsilcisi, sahadan da 98-92 galip ayrıldı.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Memphis Grizzlies - Denver Nuggets: 102-96

Boston Celtis - Minnesota Timberwolves: 122-104

Detroit Pistons - Los Angeles Lakers: 81-93

Miami Heat - Portland Trail Blazers: 95-102

Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers: 102-95

New York Knicks - Charlotte Bobcats: 98-94

