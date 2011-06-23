-''HİDO''DAN GENÇ YETENEKLERE KAMP İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - ''Hidayet Türkoğlu Basketbol Yetenek Kampı (Hidayet Türkoğlu Basketball Talent Camp)'', yarın başlayacak. NBA'de forma giyen milli basketbolcu ile ilk özel sporcu gelişim merkezi olan Athletic Performans Center tarafından organize edilen, basketbol yeteneğini, bilgisini üst düzeye taşımak isteyen sporculara yönelik düzenlenen kampta, Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra Orlando Magic'in asistan koçu Steven Clifford, NCAA'de Saint Anselm Koleji'nde 25 yıldır başantrenörlük yapan Keith Dickson, Türk antrenörler Ekrem Memnun, İhsan Bayülgen, Murat Özyer, kuvvet-kondisyon antrenörleri Ernest Radjen ile Muratcan Üner eğitim verecek. Kız-erkek 10-18 yaş arası çocukların katılacağı ve 9 antrenmanın yapılacağı kampta, antrenörler ile Hidayet Türkoğlu, tecrübe, bilgi birikimlerini genç sporculara aktaracak. Kampta, ''En Yetenekli Oyuncu'', ''En Teknik Oyuncu'', ''En Atletik Oyuncu'' ve ''En İyi Şutör''e çeşitli ödüller verilecek. İstanbul dışından gelecek sporculara konaklama olağanının da sağlanacağı, 100 sporcu ile sınırlanan kamp için kayıt yaptırmak isteyen genç sporcular, konaklamasız 650, konaklamalı olarak ise 800 TL ödeyecek. Hidayet Türkoğlu Basketbol Yetenek Kampı, 26 Haziran Pazar günü sona erecek. Öte yandan yarın başlayacak kamp öncesi Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın katılımıyla Ataşehir'de bulunan Athletic Performans Center'ın açılışı da gerçekleştirilecek.