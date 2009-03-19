Hido'dan 'double-double'



Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu'nun 14 sayı-10 ribauntla oynadığı maçta Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 106-80 mağlup etti.





NBA'e oynanan 11 maçla devam edilirken, Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic geceyi Milwaukee deplasmanında geçirdi.



Bir gece önce Cleveland'a son saniyelerde boyun eğen Orlando son 10 maçında 8. galibiyetini 106-80'lik skorla aldı.



İlk yarısını 30 sayı farkla 65-35 önde kapadığı maçta rahat bir oyun sergileyen Magic, Andrew Bogut ve Michael Redd'den yoksun rakibini 26 sayı farkla mağlup etmeyi bildi.



Konuk ekipte 21 kez serbest atış çizgisine gelip 12 isabet bulan Dwight Howard, 28 sayı-12 ribaunt 7 asistle maçın en etkili ismi oldu.



35 dakika sahada kalan milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ise 14 sayı-10 ribaunt-7 asistle triple-double'ın kıyısından döndü.



Konuk ekipte ayrıca Rashard Lewis 13 sayı-3 ribaunt, Courtney Lee de 13 sayı-2 ribauntla katkı yaptılar.



Bir önceki maç Boston'ı yenmesine karşın, son 8 karşılaşmada 6. yenilgisini alarak, play-off şansını zora sokan Milwaukee'de ise Chalie Villanueva 17 sayı-5 ribaunt, Richard Jefferson da 13 sayı-4 ribaunt-3 asistle oynadı.



MEYDAN PIERCE'A KALDI



Gecenin zorlu maçında ise gülen Boston Celtics oldu.



Sahasında Miami Heat'i ağırlayan son şampiyon Boston Celtics, rakibini Paul Pierce'ın skorer oyunuyla 112-108 yenerek Atlantik Grubu'nun ilk sırada bitirmeyi garantiledi.



İlk yarısı Miami'nin 54-49 üstünlüğüyle geçilen maçın normal süresi 100-100 eşitlikle tamamlanırken, uzatmada gülen taraf Boston oldu.



Kevin Garnett ve Ray Allen'dan yoksun Celtics'de Paul Pierce 36 sayı-11 ribaunt-5 asistle maça damgasını vururken, Rajon Rondo da 27 sayı-10 asistle katkıda bulundu.



Son haftaların formda ismi Dwyane Wade'den yoksun Miami'de ise Michael Beasley 21 sayı-7 ribaunt, Mario Chalmers 19 sayı-9 asistle oynadılar.



