Hido'dan double double

NBA'e oynanan 2 maçla devam edilirken, Orlando Magic ve San Antonio Spurs geceyi galibiyetle kapattılar.



Doğu Konferansı'nın iki iddialı takımı Orlando'da karşı karşya geldi. Son 10 maçlarının 8'ini kazanan ve Doğu'da zirve yarışı yapan Orlando Magic ile Cleveland Cavaliers'ın kapışmasında gülen taraf 99-88'lik skorla Magic oldu.



Seyircisi önündeki maçta hızlı hücumlarla ve boyalı alan etkinliğiyle sonuca giden Magic, serbest atış çizgisinden de yüzde 89'la ayrıldı.



56-55 Cavaliers üstünlüğüyle sona eren ilk yarının ardından, ikinci çeyrekte Dwight Howard ve Hidayet Türkoğlu ikilisiyle etkili olan Magic'de 42 dakika sahada kalan milli basketbolcu, 8/22 saha içi ve 3/10 üç sayı oranı tutturduğu maçtan 19 sayı-11 ribauntla 'doub-double' yaparak ayrıldı.



Orlando'da bir diğer 'double-double' yapan isim takımın en skoreri olan Dwight Howard'dı. 22 sayı-18 ribaunt-2 top çalma-2 ribauntla oynayan Howard'a katkıda bulunan diğer oyuncu, 19 sayı-5 ribaunt-5 asistle oynayan Rashard Lewis oldu.



4 maçlık galibiyet serisi Orlando'da son bulan Cleveland'da ise süper yıldız LeBron James, 23 sayı-8 ribaunt-8 asistle oynarken, Wally Szczerbiak 14 sayı, J.J. Hickson 13 sayı-7 ribaunt, Mo Williams da 12 sayı-3 asistle mücadele ettiler.

