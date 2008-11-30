Hido'dan 22 sayı!..

NBA’de Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, sahasında Indiana Pacers'ı 110-96 yenerken, milli basketbolcu 22 sayıyla oynadı.Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 39 dakika sahada kalan Türkoğlu, 6 kez kullandığı 3 sayılık atışların 3 tanesini sayıya çevirdi. 10 kez denediği 2 sayılık atışlarda, 4 isabet bulan Türkoğlu, 6 kez geldiği serbest atış çizgisinden de 5 isabet çıkardı ve karşılaşmayı 22 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle tamamladı.Magic'de, Dwight Howard 32 sayı, 15'i savunma olmak üzere 21 ribaunt ve 3 asistle gecenin yıldızı olurken, Rashard Lewis de 24 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.Pacers'da Danny Granger'ın 27 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistlik performansı takımına yetmezken, Marquis Daniels'in 21 sayı, 8 ribanut ve 3 asisti de yenilginin önüne geçemedi.Utah Jazz, sahasında New Jersey Nets'e 105-88 yenilirken, Mehmet Okur karşılaşmayı 10 sayıyla tamamladı.Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 34 dakika oyunda kalan Okur, 3 kez kullandığı 3 sayılık atışları sayıya çeviremezken, 10 kez denediği 2 sayılık atışların ise 3'ünde başarılı oldu. 6 kez geldiği faul çizgisinde de 4 isabet bulan Okur, karşılaşmayı 10 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.Jazz'da Paul Millsap'in 20 sayı, 10 ribaunt ve 1 asistlik performansı takımına yetmezken, Cj Miles'ın 16 sayı, 2 ribaunt ve 2 asisti de yenilgiyi önleyemedi.Nets'de ise maçın en skoreri Devin Harris 34 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, Vince Carter da 22 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle takımına katkı sağladı.