Hido'dan 20 sayı

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, evinde New York Knicks'i 110-103 yenerken, milli basketbolcu 20 sayı üretti.



Amway Arena'da 17 bin 461 basketbolseverin izlediği karşılaşmada, 36 dakika sahada kalan Türkoğlu, 20 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt kaydetti. Magic'in en skoreri olan Rashard Lewis 27 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle oynarken, Rafer Alston da 17 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla galibiyete katkı sağladı. 33 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle maçın en skoreri olan Quentin Richardson'ın performansı bile konuk takımı kurtaramazken, Nate Robinson'ın 27 sayı, 5 ribaunt ve 3 asisti de Knicks'in yenilgisini engelleyemedi.



Magic, maçın ilk çeyreğini 29-28 önde bitirirken, devre de bu takımın 59-52 lehine sonuçlandı. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 86-80 önde bitiren Magic, sahadan da 110-103 galip ayrılmayı başardı.



Güneydoğu grubunun lideri durumunda olan Magic, bu sezon çıktığı 69 maçta 51 galibiyet, 18 yenilgi aldı. Doğu Konferansı Atlantik Grubunda 4. sırada yer alan Knicks'in ise 28 galibiyeti, 41 yenilgisi bulunuyor.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks: 102-96



Charlotte Bobcats - Indiana Pacers: 83-108



Memphis Grizzlies - Boston Celtics: 87-105



Chicago Bulls - Los Angeles Lakers: 109-117



Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers: 84-96



Phoenix Suns - Washington Wizards: 128-96



Lige, yarın TSİ sabaha karşı yapılacak 7 maçla devam edilecek.

