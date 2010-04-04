Hido'dan 11 sayı

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ın uzatma dakikalarında deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-123 yendiği maçta, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 11 sayı üretti.



Wachovia Center'daki karşılaşmaya kenardan giren ve 37 dakika oyunda kalan Türkoğlu, 11 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle oynayıp, 2 de top çalarak, galibiyete katkı sağladı. Normal süresi 114-114 sona eren karşılaşmada, Raptors'da öne çıkan isimler, 28 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle ''double-double'' yapan Chris Bosh, 23 sayı, 6 asist ve 1 ribauntla oynayan Andrea Bargnani ve 18 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist üreten Sonny Weems oldu.



76ers'da ise 33 sayı, 11 asist ve 8 ribauntla maçın yıldızı olan Andre Iguodala'nın performansı, yenilginin önüne geçemezken, Jrue Holiday'in de 25 sayısı takımına yetmedi.





Ersan'dan Suns potasına 12 sayı



Milwaukee Bucks'ın sahasında Phoenix Suns'ı 107-98 yendiği maçta, milli basketbolcu Ersan İlyasova 12 sayı üretti.



Bradley Center'daki karşılaşmaya kenardan giren ve 31 dakika oyunda kalan İlyasova, 12 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle oynadı. Bucks'ta Brandon Jennnings 23 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt, Carlos Delfino da 16 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist üretti.



Suns'da ise Amare Stoudemire'in 22, Leandro Barbosa'nın 21, Goran Dragiç'in de 20 sayısı yenilginin önüne geçemedi.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Atlanta Hawks - Detroit Pistons: 91-85



New Jersey Nets - New Orleans Hornets: 115-87



Chicago Bulls - Charlotte Bobcats: 96-88



Minnesota Timberwolves - Miami Heat: 84-97



Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder: 116-121



Denver Nuggets - Los Angeles Clippers: 98-90



Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 87-98



Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 8 maçla devam edilecek.





