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Spor

Hido'dan 11 sayı

NBA'de Toronto Raptors'ın uzatma dakikalarında deplasmanda Philadelphia'yı 128-123 yendiği maçta, Hidayet Türkoğlu 11 sayı üretti.

04 Nisan 2010 03:00

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ın uzatma dakikalarında deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-123 yendiği maçta, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 11 sayı üretti.
     
Wachovia Center'daki karşılaşmaya kenardan giren ve 37 dakika oyunda kalan Türkoğlu, 11 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle oynayıp, 2 de top çalarak, galibiyete katkı sağladı. Normal süresi 114-114 sona eren karşılaşmada, Raptors'da öne çıkan isimler, 28 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle ''double-double'' yapan Chris Bosh, 23 sayı, 6 asist ve 1 ribauntla oynayan Andrea Bargnani ve 18 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist üreten Sonny Weems oldu.
    
76ers'da ise 33 sayı, 11 asist ve 8 ribauntla maçın yıldızı olan Andre Iguodala'nın performansı, yenilginin önüne geçemezken, Jrue Holiday'in de 25 sayısı takımına yetmedi.
    

Ersan'dan Suns potasına 12 sayı
    
Milwaukee Bucks'ın sahasında Phoenix Suns'ı 107-98 yendiği maçta, milli basketbolcu Ersan İlyasova 12 sayı üretti.
    
Bradley Center'daki karşılaşmaya kenardan giren ve 31 dakika oyunda kalan İlyasova, 12 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle oynadı. Bucks'ta Brandon Jennnings 23 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt, Carlos Delfino da 16 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist üretti.
    
Suns'da ise Amare Stoudemire'in 22, Leandro Barbosa'nın 21, Goran Dragiç'in de 20 sayısı yenilginin önüne geçemedi.
    
Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:
    
Atlanta Hawks - Detroit Pistons: 91-85
    
New Jersey Nets - New Orleans Hornets: 115-87
    
Chicago Bulls - Charlotte Bobcats: 96-88
    
Minnesota Timberwolves - Miami Heat: 84-97
    
Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder: 116-121
    
Denver Nuggets - Los Angeles Clippers: 98-90
    
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 87-98
    
Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 8 maçla devam edilecek.


 

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