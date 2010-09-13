Hido yine 'maddiyat' dedi, Erdoğan'ı güldürdü

T24 - Başbakan Erdoğan, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ın her birine 1.5 milyon lira ve 500 altın verileceğini açıkladı. Takım kaptanı Hidayet'in maddiyatla ilgili sözleri Erdoğan'ı güldürdü.



Başbakan Tayyip Erdoğan, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı kabul etti.



Erdoğan şunları söyledi: "Sizler bizim gurur abidemiz oldunuz. Biz bütün müsabakalarda yanınızda olmak isterdik. Fakat bizim de bir ilden bir başka ile koşturduğumuz döneme rastladı. Ama gönlümüz hep sizlerle beraberdi. Bizde büyüklerin bir ifadesi var: Marifet iltifata tabidir.



Bakanlar Kurulu'ndaki tüm arkadaşların size selamı var. Hepsinin ifadesi şu oldu: 12 Dev Adam gönüllerimizin şampiyonu oldu.



Hidayet kardeşimle de konuştuğum gibi; biz 1.5 milyon bütün kardeşlerimize verelim. Ve gerek teknik kadro, gerekse sizlerin çekini -şu anda toplamda 28 milyon tutuyor- onu federasyon başkanına takdim edeceğim. Sizlere çek olarak mı, nakit olarak mı verir bilemem. Bu başarılarda yasayla belirlenmiş olan altınımız var. 500'er cumhuriyet altını vereceğiz. Evli olanlar heralde hanımla paylaşır. Bazı dostlar da süratle vaatlerini yerini getirirlerse memnun oluruz. Onlardan biri Ali Ağaoğlu, takipçisi olacağız."

Tanjevic: Fikirlerin değişmesine yardımcı oldu



A Milli Takım Baş antrenörü Tanjevic de "Moral desteğiniz bizi çok memnun etti. 8 yıldır Türkiye’deki ilerleme büyük faktör olarak ortaya çıktı. Basketboldaki başarı, Türkiye’yle ilgili fikirlerin gelişmesine yardımcı oldu" dedi.

Türkoğlu: Maddiyat ikinci planda ama...



Milli takımın kaptanı Hidayet Türkoğlu da şunları söyledi: "Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bize desteklerinizi eksik etmediniz. Final maçında soyunma odasına gelmeniz, moral vermeniz bizi mutlu etti. Gönül isterdi ki buraya altın madalyayla gelelim. Hepimiz grurluyuz, mutluyuz. Takım kaptanı olarak size çok teşekkür ederim. Maddiyat bizim için hep ikinci planda olmuştur ama bize desteğinizin gelmesini hep bekliyoruz." Hidayet'in maddiyatla ilgili sözleri Erdoğan'ı ve salonda bulunanları güldürdü.



Basketbol Federasyon Başkanı Turgay Demirel "Turnuva her bakımdan mükemmel geçti. Bize moral verdiniz, size şürkan borçluyuz. Kapanış sırasında yaşanan olaylar nedeniyle üzüntü duyuyoruz. Sevincimizi biraz yarıda bıraktı. Yeni hedeflerimiz var. Basketbol camiası için verdiğiniz destek nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Milli Takım Baş Antrenörü Tanjeviç, Takım Kaptanı Hidayet Türkoğlu ve Federasyon Başkanı Demirel, Başbakan Erdoğan’a hediye verdi.



