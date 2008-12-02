Hido yeterli olmadı!..

Pierce, Celtics'in 29 sayı attığı üçüncü çeyrekte 17 sayı kaydederken maçı 24 sayı, 7 ribaunt iletamamladı. Ray Allen 21 sayı, Rajon Rondo 16 sayı, 12 asist, Kevin Garnett 15 sayı, 9 ribaunt ile maçın yıldızları oldular.Orlando'da ise Rashard Lewis 30 sayı, 5 ribaunt ile maçın en skorer ismi olurken milli oyuncumuz Hidayet Türkoğlu 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ile başarılı bir performans ortaya koydu. Dwight Howard ise 14 sayı, 15 ribaunt, 4 blok ile maçı tamamladı.NBA'de pazartesi gecesinin en çekişmeli maçı Oakland'da Golden State Warriors ile Miami Heat arasında oynandı. Normal süresi 115-115 berabere sona eren maçta Florida ekibi uzatmada rakibini 130-129 mağlup etti.Uzatmanın son 7.1 saniyesine 3 sayı geride giren Heat, Chris Quinn'in üçlüğü ve ardından topu çalan çaylak yıldız Michael Beasley'nin serbest atışıyla galibiyete uzanmayı başardı.Miami'de Dwyane Wade 37 sayı, 5 ribaunt, 13 asist, 3 blok ve 7 top kaybıyla oynarken Shawn Marion 21 sayı, 15 ribaunt, 3 blok, Udonis Haslem 21 sayı, 13 ribaunt ve çaylak Michael Beasley 19 sayı, 6 ribaunt ile oynadı.Ev sahibi ekipte ise Jamal Crawford 40 sayı, 7 asist, Corey Maggette 29 sayı, 5 ribaunt, Andris Biedrins 17 sayı, 15 ribaunt ve Brandan Wright 15 sayıyla maçı tamamladı.Bu arada Warriors'un Fransız pivotu Ronny Turiaf, 5 blokla tamamladığı Heat maçı sonrası arka arkaya oynadığı 24 NBA maçının hepsinde en az bir blok yaparak aktif oyuncular içinde bu alanda en uzun süreli seriye sahip oyuncu oldu.