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Spor

Hido ve Semih deplasmanda kazandı

NBA'de Hidayet Türkoğlu'nun takımı Phoneix ve Semih Erden'in takımı Boston deplasmanda kazanan takımlar oldu.

09 Kasım 2010 02:00

T24 - NBA'de Hidayet Türkoğlu'nun takımı Phoneix ve Semih Erden'in takımı Boston deplasmanda kazanan takımlar oldu. 

Hido ve Semih deplasmanda güldü

NBA'de sabaha karşı 6 maç oynandı. Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Phoneix deplasmanda Atlanta'yı 118-114 mağlup ederken rakibine de bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırmış oldu.

Milli basketbolcumuz maçta 11 sayı - 4 ribaund - 4 asistle oynarken, J.Richardson 21 sayı - 2 ribaund - 1 asistle en skorer oyuncu oldu. Phoneix'te Steve Nash 19 sayı - 5 ribaund - 15 asistle galibiyeti getiren bir başka isim olurken, J.Dudley 15 sayı - 6 ribaund, G.Hill 14 sayı - 6 ribaund - 2 asist ve J.Childress 11 sayı - 6 ribaund - 2 asistle maçı tamamladı.

Atlanta'da ise J.Johnson'ın 34 sayı - 7 ribaund - 6 asist ve A.Horford'ın 30 sayı - 10 ribaund - 5 asistlik performansları mağlubiyeti önlemede yeterli olmazken, J.Smith 19 sayı - 9 ribaund - 4 asist, M.Bibby 12 sayı - 5 ribaund - 3 asist, J.Crawford ise 11 sayı - 1 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Bir başka milli basketbolcumuz Semih Erden'in formasını giydiği Boston Celtics ise deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 92-83 mağlup etti.

Semih Erden maçta 9 sayı - 4 ribaund - 1 asistle iyi bir performans ortaya koydu. Boston'da R.Allen 19 sayı - 5 riband - 2 asist, P.Pierce 17 sayı - 2 ribaund ve R.Rondo ise 10 sayı - 5 ribaund - 10 asistle galibiyeti getiren isimler oldu.

Oklahoma'da ise yıldız oyuncu Kevin Durant'ın 34 sayı - 6 ribaund - 3 asistlik performansı yeterli olmazken, R.Westbrook 16 sayı - 4 ribaund - 10 asist, N.Krstic 13 sayı - 8 ribanla maçı tamamladı.

Bu sonuçla Semihli Boston Celtics üst üste 5. nci galibiyetini almış oldu.

NBA'nin iddialı takımlarından Los Angeles Lakers ise sahasında Portland Trail Blazers'ı 121-96 mağlup ederken, 7. nci maçından 7. nci galibiyetle ayrılmış oldu. Lakers'ta yıldız oyuncu Pau Gasol 20 sayı - 14 ribaund - 10 asistle kariyerindeki dördüncü kez "Triple-double" yapmış oldu.

NBA'de Los Angeles Lakers ile birlikte, New Orleans Hornets'in henüz mağlubiyetleri bulunmuyor.


NBA'de günün diğer sonuçları

New York-Philadelphia: 96-106
Detroit-Golden State: 102-97
Houston-Minnesota: 120-94



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