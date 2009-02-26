Hido ve Memo'nun gecesi

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur, TSİ sabaha karşı yapılan maçlarda takımlarının en skorer isimleri ve "maçın yıldızı" oldular. Hido Orlando'nun en skorer ismi - VİDEOOkur’dan Timberwolves potasına 25 sayı - VİDEO
Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, New York Knicks deplasmanında 114-109 galip gelirken, milli basketbolcu 33 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Madison Square Garden'da 19 bin 763 basketbolseverin izlediği karşılaşmada, 41 dakika sahada kalan Türkoğlu 33 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle etkili bir oyun sergiledi. Magic'de Dwight Howard 24 sayı ve 17'si savunma olmak üzere 21 ribauntla "double-double" yaparken, Rashard Lewis de 17 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı sağladı.
Ev sahibi takımdan Nate Robinson'un 32 sayı, 4 asist ve 3 ribaundu takımını kurtaramazken, Wilson Chandler'in 27, Al Harrington'un 26 sayısı da yenilgiyi önleyemedi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreği, Magic'in 25-15 üstünlüğüyle sona erdi, devre de bu takımın 57-43 lehine tamamlandı. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 81-71 önde tamamlayan Magic, sahadan da 114-109 galip ayrılmayı bildi.
Güneydoğu grubunun lideri durumunda olan Magic, bu sezon çıktığı 57 maçta 42 galibiyet, 15 yenilgi aldı. Okur’dan Timberwolves potasına 25 sayı
Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 120-103 ile geçerken, milli basketbolcu 25 sayıyla maçın yıldızı oldu.
Target Center'daki karşılaşmanın 35 dakikasını sahada geçiren Okur, 25 sayı, 4 ribaunt ve 2 asist üretti. Okur'un takım arkadaşlarından Ronnie Brewer 20 sayı ve 3 ribaunt kaydederken, Cj Miles da 15 sayı ve 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Ryan Gomes ve Kevin Love'ın 24 sayısı ise Timberwolves'un yenilgisini önleyemedi, Mike Miller'ın 21 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik çabası da takımına yetmedi.
Jazz, maçın ilk çeyreğini 26-23 geride tamamlarken, devre de Timberwolves'un 55-51 lehine sona erdi. Karşılaşmanın 3. periyodunda atak yapan Jazz 83-81 öne geçerken, sahadan da 120-103 galip ayrılmayı başardı.
Kuzeybatı grubunda 3. sırada bulunan Utah ekibi, bu sezon çıktığı 58 maçta 35 galibiyet, 23 de yenilgi aldı.
Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:
Indiana Pacers - Memphis Grizzlies: 104-99
Washington Wizards - Philadelphia 76ers: 98-106
New Jersey Nets - Chicago Bulls: 111-99
New Orleans Hornets - Detroit Pİstons: 90-87
Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks: 116-96
San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers: 99-84
Denver Nuggets - Atlanta Hawks: 110-109
Sacramento Kings - Charlotte Bobcats: 91-98
Los Angeles Clippers - Boston Celtics: 93-91
Lige, yarın TSİ sabaha karşı yapılacak 2 maçla devam edilecek.