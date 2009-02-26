Hido ve Memo'nun gecesi

Okur’dan Timberwolves potasına 25 sayı

Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, New York Knicks deplasmanında 114-109 galip gelirken, milli basketbolcu 33 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.Madison Square Garden'da 19 bin 763 basketbolseverin izlediği karşılaşmada, 41 dakika sahada kalan Türkoğlu 33 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle etkili bir oyun sergiledi. Magic'de Dwight Howard 24 sayı ve 17'si savunma olmak üzere 21 ribauntla "double-double" yaparken, Rashard Lewis de 17 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı sağladı.Ev sahibi takımdan Nate Robinson'un 32 sayı, 4 asist ve 3 ribaundu takımını kurtaramazken, Wilson Chandler'in 27, Al Harrington'un 26 sayısı da yenilgiyi önleyemedi.Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreği, Magic'in 25-15 üstünlüğüyle sona erdi, devre de bu takımın 57-43 lehine tamamlandı. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 81-71 önde tamamlayan Magic, sahadan da 114-109 galip ayrılmayı bildi.Güneydoğu grubunun lideri durumunda olan Magic, bu sezon çıktığı 57 maçta 42 galibiyet, 15 yenilgi aldı.Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 120-103 ile geçerken, milli basketbolcu 25 sayıyla maçın yıldızı oldu.Target Center'daki karşılaşmanın 35 dakikasını sahada geçiren Okur, 25 sayı, 4 ribaunt ve 2 asist üretti. Okur'un takım arkadaşlarından Ronnie Brewer 20 sayı ve 3 ribaunt kaydederken, Cj Miles da 15 sayı ve 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Ryan Gomes ve Kevin Love'ın 24 sayısı ise Timberwolves'un yenilgisini önleyemedi, Mike Miller'ın 21 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik çabası da takımına yetmedi.Jazz, maçın ilk çeyreğini 26-23 geride tamamlarken, devre de Timberwolves'un 55-51 lehine sona erdi. Karşılaşmanın 3. periyodunda atak yapan Jazz 83-81 öne geçerken, sahadan da 120-103 galip ayrılmayı başardı.Kuzeybatı grubunda 3. sırada bulunan Utah ekibi, bu sezon çıktığı 58 maçta 35 galibiyet, 23 de yenilgi aldı.Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:Indiana Pacers - Memphis Grizzlies: 104-99Washington Wizards - Philadelphia 76ers: 98-106New Jersey Nets - Chicago Bulls: 111-99New Orleans Hornets - Detroit Pİstons: 90-87Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks: 116-96San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers: 99-84Denver Nuggets - Atlanta Hawks: 110-109Sacramento Kings - Charlotte Bobcats: 91-98Los Angeles Clippers - Boston Celtics: 93-91Lige, yarın TSİ sabaha karşı yapılacak 2 maçla devam edilecek.