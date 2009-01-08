Hido ve Memo sırtladı



NBA'de Orlando Magic, Atlanta Hawks'ı 106-102, Utah Jazz da New Orleans'ı 116-90 yenerken, Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur 20'şer sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadılar.





NBA'e oynanan 12 maçla devam edilirken, milli basketbolcular Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur başarılı performasnlarıyla damga vurdukları gecede takımlarını galibiyete taşıdılar.



Deplasmanda son günlerin formda ekibi Atlanta Hawks'la karşılaşan Orlando Magic, ilk yarısını 60-45 önde geçtiği maçı son anlarında zorlanmasına karşın 106-102 kazanmayı bildi.



Son periyotta 5 dakikaya yakın süre sayı üretememesine karşın Magic'de 6 oyuncunun çift hanelere ulaşması galibiyette önemli rol oynadı. Son 5 maçta 4. galibiyetini alrak Güneydoğu Grubu'nda liderliğini sürdüren konuk ekipte Dwight Howard 23 sayı-19 ribauntla sezonun 26. 'double-double'ını yaparken, Hidayet Türkoğlu 20 sayı-8 asist-7 ribaunt, Rashard Lewis de 20 sayı-4 ribaunt-3 asistle başrolü paylaştılar.



Evi Philips Arena'da oynadığı 18 maçta 3. yenilgisini alan Atlanta'da ise Josh Smith 21 sayı-9 ribaunt-3 asist, Mike Bibby 17 sayı-9 asistle mücadele ettiler.



UTAH İÇİN KOLAY OLDU



Bir gece önce Los Angeles Lakers'ı deviren New Orleans ise bu kez Utah Jazz'a konuk oldu. İlk periyodunu 33-29 önde geçtiği maçın kalan bölümünde rakibine karşılık veremeyen Hornets, sahadan 116-90 yenik ayrıldı.



Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Utah'da Paul Millsap 27 sayı-14 ribaunt-5 asistle 19. 'double-double'ına imza atarak galibiyette önemli pay sahibi oldu.



Ev sahibinde Millsap'ın ardından en skorer isimse Mehmet Okur oldu. Milli oyuncu sadece 28 dakika sahada kalmasına karşın takımına 20 sayı-7 ribauntluk katkı yaptı.



Batı'nın en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımlarından olan ve Lakers galibiyetinin moraliyle çıktığı Salt Lake City'den boynu bükük ayrılan Hornets'te ise Chris Paul 26 sayı-7 asist, Lakers önünde 40 sayıyla oynayan David West de 13 sayı-6 ribauntla mücadele etti.



