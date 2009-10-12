Hido ve Ersan galibiyetle başladı

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcular Hidayet Türkoğlu ve Ersan İlyasova'nın takımları Toronto Raptors ve Milwaukee Bucks, sezona hazırlık maçlarında rakiplerini yendi.



İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Chicago Bulls ile yaptığı hazırlık maçında, 98-86'lık skorla galip geldi. Mücadelede 22 dakika 23 saniye görev alan milli basketbolcu, ilk iki hazırlık maçından farklı olarak, yedekten girdiği oyunda, 8 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist kaydetti.



Hidayet Türkoğlu'nun takımı Toronto Raptors da başkent ekibi Washington Wizards ile yaptığı mücadeleden, 100-93'lük skorla galip ayrıldı.



Türkoğlu'nun, yorgunluğu nedeniyle yer almadığı karşılaşmada, Kanada ekibinin diğer önemli oyuncusu Chris Bosh, ilk kez yeni takımındaki yerini aldı. Bosh, 8 sayı ve 3 ribaunt ile mücadele etti.



Türkoğlu, NBA finalleri ve Avrupa Basketbol Şampiyonası dolayısıyla yoğun bir yaz geçirdiği için yeni takımı Raptors ile antrenmanlara geçen hafta başında başlamıştı.



Henüz hiçbir karşılaşmada Raptors forması giymeyen Türkoğlu'nun, bu hafta Boston Celtics ile oynanacak hazırlık maçında ilk kez Toronto formasıyla mücadele etmesi bekleniyor.



