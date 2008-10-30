Hido üzgün, Memo mutlu !..

Toronto galibiyetle döndü

TOPLU SONUÇLAR Atlanta @ Orlando 99 - 85 Toronto @ Philadelphia 95 - 84 New Jersey @ Washington 95 - 85 Miami @ New York 115 - 120 Indiana @ Detroit 94 - 100 Sacramento @ Minnesota 96 - 98 Milwaukee @ Oklahoma 98 - 87 Phoenix @ San Antonio 103 - 98 Memphis @ Houston 71 - 82 Denver @ Utah 94 - 98 New Orleans @ Golden State 108 - 103 Lakers @ Clippers 117 - 79

NBA'de 2008-2009 sezonuna oynanan maçlarla devam edildi. Batı Konferansı'nın iki güçlü takımı San Antonio Spurs ile Phoenix Suns, Spurs'ün evi AT&T Center'de karşı karşıya geldi.Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maçta konuk Suns, son periyotta özellikle Amare Stoudemire'ın etkili oyunuyla rakibini 103-98 mağlup etmeyi başardı.Geçtiğimiz sezonun play-off ilk turunda rakibine 5 maçlık seri sonrası elenen Phoenix, 5 oyuncusunun çift haneli sayılara ulaştığı maçla rövanşı da almış oldu. Konuk ekipte Amare Stoudemire 22 sayı-8 ribaunt, Leandro Barbosa 18 sayı-3 ribaunt, Shaquille O'Neal 15 sayı-13 ribaunt, Steve Nash 13 sayı-13 asist, Grant Hill de 13 sayı-2 ribaunt-2 top çalmayla mücadele ettiler.Dizinden ameliyat geçiren ve Aralık'tan önce oynayamayacak olan Arjantinli yıldızı Manu Ginobili'den faydalanamayan San Antonio'da ise Tony Parker ve Tim Duncan'ın etkili performansları yeterli olmadı. Parker Suns karşısında 32 sayı-5 ribaunt-5 asist, Duncan da 32 sayı-6 ribaunt-3 asist üretti. Sezona seyircisi önünde yenilgiyle başlayan Spurs'te çift hanelere ulaşan diğer isimse 12 sayı-4 ribaunt-3 asistle Roger Mason oldu.NBA'deki temsilcilerimizden Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz yeni sezonun ilk maçında Denver'ı 98-94 yenerken, Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic evinde Atlanta Hawks'a 99-85 mağlup oldu.2008-2009 sezonuna seyircisi önünde Denver Nuggets'ı konuk ederek başlayan Utah Jazz, büyük çekişme içinde geçen maçta rakibini 98-94 yendi. Her iki takımda da 5'er oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, ev sahibi ekipte Carlos Boozer 25 sayı-14 ribauntla maçın en etkili ismi oldu. Jazz'de milli oyuncu Mehmet Okur, 39 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu olmasının yanında, 13 sayı-10 ribauntla 'double-double' yaparak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Jazz'da Rus Andrei Kirilenko 16 sayı-6 ribaunt-3 asist, Ronnie Brewer da 15 sayı-2 ribaunt kaydetti.Cezalı Carmelo Anthony'den yoksun ilk maçına çıkan Denver'da ise Allen Iverson 18 sayı-8 asist, Kenyon Martin de 18 sayı-6 ribauntla oynadılar.İlk çeyrek ve üçüncü çeyrekte Atlanta Hawks'ı durduramayan Orlando Magic ise 99-85'lik skorla sezona mağlubiyetle başladı. Magic'de geçtiğimiz sezona damga vuran ve 'en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü' alan Hidayet Türkoğlu, Hawks karşısında Dwight Howard'la birlikte en çok süre alan isim olurken (39 dakika), 13 sayı-8 ribaunt üretti. Howard ise 22 sayı-15 ribauntla 'double-double' yaptı.1987'den beri sezon açılışında deplasmanda ilk kez kazanan Atlanta'da ise Joe Johnson 25 sayı-7 ribaunt, Josh Smith de 17 sayı-10 ribaunt-4 top çalma-5 blokla etkili oldular.