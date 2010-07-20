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Spor

HİDO SÖZLEŞME İÇİN ABD'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A) 

20 Temmuz 2010 15:55

-HİDO SÖZLEŞME İÇİN ABD'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'dan takas yoluyla Phoenix Suns'a geçen Hidayet Türkoğlu, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için bugün ABD'ye gitti.  (A) Milli Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay, Hidayet'in ABD'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla kontrat imzalamak için ABD'ye gittiğini söyledi.  Erdenay, milli basketbolcunun 23 Temmuz Cuma günü ABD'den İtalya'ya gelerek, milli takımın Bormio kampına katılacağını ifade etti. Safra kesesinden operasyon geçiren ve Antalya kampında yer almayan milli takım kaptanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul'daki çalışmalarda da yer almadı. Hidayet'in İtalya'da takımla birlikte çalışacağı bildirildi. 

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