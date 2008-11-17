Hido son çeyrekte parladı

Orlando Magic, Doğu Konferansı'nın zayıf takımlarından Charlotte Bobcats'i milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun skorer oyunuyla deplasmanda 90-85 yenerek bu sezonki 7. galibiyetine ulaştı.Maça Fransız oyuncu Mickael Pietrus'un basketleriyle hızlı giren Magic, ilk 4.5 dakikayı 10-4 önde geçti. Gerald Wallace'ın sayılarıyla oyunda dengeyi kuran Bobcats, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve ilk çeyreği de 21-19 önde bitirdi.İkinci çeyreğin ilk bölümünde Adam Morrison'ın üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle farkı 8 sayıya kadar çıkartan Bobcats, Rashard Lewis-Jameer Nelson ikilisinin sayılarına engel olamadı ve konuk takım devrenin tamamlanmasına 5 dakika kala 30-29 öne geçti. Rakibine Raymond Felton ve Gerald Wallace'la cevap vermekte gecikmeyen ev sahibi takım, soyunma odasına 43-38 üstün gitti.Jameer Nelson'ın 3 sayılık basketiyle ikinci yarıya başlayan konuk takım, Bobcats'in kolay sayı üretmesine izin vermezken hücumda Hidayet Türkoğlu-Rashard Lewis-Jameer Nelson üçlüsüyle etkili oldu ve son çeyreğe 65-61 önde girdi.Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Hidayet Türkoğlu'nun kaydettiği 9 sayıyla oyuna ağırlığını koyan Magic, farkı 8 sayıya kadar çıkarttı ve maçı da 90-85'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet aldı.Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 9'u son çeyrekte olmak üzere toplam 20 sayı üreterek sahanın en skorer oyuncusu olurken, istatistiklerine de 4 asist – 3 ribaunt ekledi. 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 5 şutu da sayıya çeviremeyen yıldız oyuncu, 6/15 saha içi isabet oranıyla hücum etti. Oyunda kaldığı 37 dakikada sadece 1 top kaybı yapan Hidayet, serbest atış çizgisinden de 8/9 isabet kaydetti.Fransız oyuncu Mickael Pietrus 18 sayı – 4 ribaunt – 2 top çalma – 1 blokla maçı noktalayarak galibiyette büyük pay sahibi olurken, Rashard Lewis 17 sayı – 6 ribaunt – 3 blok – 1 asistle oynadı.Gecenin hayal kırıklıklarından All-Star pivot Dwight Howard ise, saha içi isabeti kaydedemediği karşılaşmayı 7 ribaunt – 5 blok - 4 sayı – 3 asist – 2 top çalmayla bitirdi.Serbest atış çizgisinden etkili olmayan ev sahibi takımda Gerald Wallace'ın 19 sayı – 9 ribaunt – 1 top çalma – 1 asisti galibiyet için yeterli olmazken, Raymond Felton 14 sayı – 6 asist – 4 ribauntla, kenardan gelen Adam Morrison 14 sayı – 3 ribaunt – 1 asistle salondan ayrıldı.NBA'in iki önemli genç yıldızı Chris Bosh ve Dwyane Wade'i karşı karşıya getiren maçta Toronto Raptors, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Miami Heat'i sahasında 107-96'lık skorla geçti.All-Star oyuncular Chris Bosh ile Dwyane Wade arasında bir düello şeklinde geçen karşılaşmanın ilk çeyreği büyük bir çekişmeye sahne olurken, eski Fenerbahçe Ülker'li Willie Solomon'un son bölümde kaydettiği basketlerle üstünlüğü ele geçiren Raptors, çeyreği 29-27 önde tamamladı.İkinci çeyrekte iki takım da skor üretmekte sorun yaşamazken, Dwyane Wade'in sahneye çıkmasıyla öne geçmeyi başaran Heat, soyunma odasına 54-50 üstün gitmeyi bildi.İkici yarıya Jermaine O'Neal'ın basketleriyle başlayan Kanada temsilcisi, yıldız oyuncu Dwyane Wade'in sayılarına Chris Bosh'la karşılık verdi ve dördüncü çeyreğe 2 sayılık avantajla başladı.Son çeyrekte savunmada daha etkili olan Raptors, ilk 5 dakika içinde skoru 93-80'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Kalan sürede oyunu kontrol etmeyi başaran ev sahibi takım, maçı da 107-96'lık skorla kazandı.All-Star forvet Chris Bosh 27 sayı – 7 ribaunt – 2 blok – 1 asistlik performansıyla ön plana çıkarken, Jose Calderon'un yokluğunda karşılaşmaya ilk beşte başlayan eski Fenerbahçe Ülker'li Willie Solomon 15 sayı – 11 asist – 4 ribaunt – 1 top çalmayla double-double yaptı ve galibiyette kilit rol oynadı.Bir diğer All-Star oyuncu Jermaine O'Neal ise, 18 ribaunt – 11 sayı – 2 blok – 1 asistle double-double yaparak pota altında etkili oldu.Heat'in yıldızı Dwyane Wade 29 sayı – 8 asist – 4 top çalma – 3 ribaunt – 2 blokla sahanın en skorer oyuncusu olurken, oyuna sonradan giren Daequan Cook 16 sayı – 4 ribaunt – 3 asistle, çaylak oyuncu Michael Beasley 13 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle katkı yaptı.