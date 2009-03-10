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Spor

Hido sakatlandı

Orlando Magic’te forma giyen milli basketbolcumuz, sol ayak bileğinden sakatlandı.

10 Mart 2009 02:00

Orlando Magic’te forma giyen milli basketbolcumuz, sol ayak bileğinden sakatlandı.

NBA’de Doğu Konferansı’nın iddialı takımlarından Orlando Magic, deplasmanda Detroit Pistons’a mağlup olurken Hidayet Türkoğlu sakatlığı sebebiyle maçı tamamlayamadı.

İkinci çeyreğin bitimine 3 dakika 28 saniye kala ayağındaki ağrılar nedeniyle soyunma odasına giden Türkoğlu, ilk yarıda tekrar oyuna dönmedi. İkinci yarıya başlayan beşte sahaya çıkan 29 yaşındaki milli basketbolcumuz, ağrıları sebebiyle kısa bir süre sahada kalıp yeniden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Türkoğlu Detroit deplasmanında yalnızca 20 dakika forma giyerken, 1/3 şut isabetiyle 2 sayı, 3 ribaund ve 4 asist üretti. Hidayet’in sakatlığının ne kadar ciddi olduğu bugün yapılacak testler sonrası açıklığa kavuşacak.

Hidayet Türkoğlu’nun sakatlandığı maçta Orlando Magic, Pistons’a 98-94 mağlup oldu. Florida ekibi bu mağlubiyete rağmen Doğu Konferansı’nda Cleveland ve Boston’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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