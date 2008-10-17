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Spor

Hido sakatlandı!

Orlando Magic, Charlotte Bobcats'i 94-84 mağlup etmeyi başardı ama milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun kaybetti.

17 Ekim 2008 03:00

Orlando Magic, Charlotte Bobcats'i 94-84 mağlup etmeyi başardı ama milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun kaybetti.

NBA'de hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Orlando Magic, Charlotte Bobcats'i 94-84 mağlup etmeyi başardı ama milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun kaybetti.

Yıldız oyuncu Hidayet Türkoğlu karşılaşmanın ilk periyotunda sağ kasığında ağrı hisseden ve bir daha oyuna dönemeyen Hidayet Türkoğlu maçı bırakmak zorunda kaldı. 7 dakika 52 saniye sahada kalan Hido, maçı 2 sayı ve 3 asistle noktaladı.

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