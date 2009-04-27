Hido Orlando'yu ayakta tuttu



Orlando Magic, Philadelphia'yı Hidayet Türkoğlu ile geçti. Milli basketbolcumuz bitime 1.1 saniye kaydettiği üç sayılık basketle takımını 84-81'lik galibiyete taşırken, seriye de 2-2'lik eşitlik getirdi.





İlk turda eşleştiği Philadelphia önünde seride geriye düşen Orlando Magic, Philadelphia 76ers'ı Hidayet Türkoğlu'nun bitime 1.1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 84-81 mağlup etti.



Bu sonuçla seriye bir kez daha denge getiren Orlando'da Hidayet maç kazandıran basketin yanısıra, kaydettiği 17 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. Serinin 5. maçını salı gecesi kendi seyircisin önünde oynayacak Orlando'da Dwight Howard da 18 sayı - 18 ribauntluk katkı yaptı.



CLEVELAND YARI FİNALDE



Doğu Konferansı'nın iddiali ekiplerinden Cleveland Cavaliers play-off ilk turunu uzatmadı. Cavaliers, Detroit Pistons'ı 4. buluşmada da 99-78 mağlup etti ve rakibine maç vermeden adını konferans yarı finaline yazdırdı.



Lebron James'in 36 sayı - 13 ribaunt - 8 asistle oynadığı Cleveland'da Mo Williams da 24 sayı üretti. 2001 yılından bu yana ilk defa sezonu bu kadar erken kapatan Detroit'te ise Antonio McDyess 26, Will Bynum 22 sayı ile oynadılar.



Batı'da Houston Rockets ise Portland'ı seyircisi önünde mağlup ederek konferans yarı finali için önemli bir avantaj yakaladı. Rockets, Trail Blazers'ı 89-88 yendi ve serideki üstünlüğünü 3-1'e taşıdı. 5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Houston'da Yao Ming 21 sayı - 12 ribauntla oynadı.



Serinin 5. maçını kendi evinde oynayacak olan Portland'da ise Brandon Roy'un 31 sayısı yeterli olmadı.



