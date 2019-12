Hido Orlando'ya yetmedi

NBA'de Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu'nun 24 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olduğu maçta New York Knicks'e sahasında 105-95'lik sonuçla boyun eğdi.





Güneydoğu Konferansı lideri Orlando Magic, play-off'lara kalma başarısı gösteremeyen New York Knicks'i evi Amway Arena'da ağırladı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında beklenen performansı sahaya yansıtamayan Magic, sahadan 105-95'lik skorla mağlup ayrılırken, Doğu Konferansı'nın ikinci sırasında bulunan Boston Celtics'in son üç maç kala 2 galibiyet gerisine düştü.



Maça milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun hücumdaki skorer oyunuyla etkili başlayan Magic, ilk dakikalarda skoru 12-6'ya getirerek üstünlüğü ele geçirdi. Nate Robinson'ın devreye girmesiyle farkı eritmeyi başaran konuk takım, ilk çeyreği de 26-25 önde kapattı.



İkinci çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, hücumda daha etkili olan ev sahibi takım soyunma odasına 53-51'lik skorla üstün gitti. İkinci yarıya Al Harrington'ın üst üste ürettiği 8 sayıyla giren New York, yeniden öne geçti.



Magic skor üretmekte sıkıntı yaşarken, Al Harrington ile sayılar bulmaya devam eden konuk takım farkı açmaya başladı ve son çeyreğe 78-71 üstün başladı. Son çeyrekte Hidayet Türkoğlu'nun kritik sayılarıyla farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başaran ev sahibi takım, son bölümde savunmada etkili olamadı ve sahadan 105-95'lik skorla mağlup ayrıldı.



Magic'de milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 24 sayı – 9 ribaunt – 5 asistle takımının en skorer ismi olurken, kullandığı 15 şutun 7'sini sayıya çevirdi. 42 dakika ter döken yıldız basketbolcu, üç sayı çizgisinin gerisinden de 3/8 isabet kaydetti.



All-Star pivot Dwight Howard 16 sayı – 14 ribaunt – 2 blokla double-double yaparken, Rashard Lewis de 13 sayı – 5 ribaunt – 2 top çalmayla katkı yaptı.



Konuk ekipte Al Harrington 27 sayı – 6 ribaunt – 4 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşıyan isim olurken, David Lee de 20 sayı – 16 ribaunt – 4 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu.



Knicks'de Wilson Chandler de 22 sayı – 8 ribaunt – 3 asistle salondan ayrıldı.



UTAH SAN ANTONIO ENGELİNİ AŞAMADI: 105 – 99



Utah Jazz, Mehmet Okur'un 22 sayı – 10 ribauntla double-double yaptığı maçta San Antonio Spurs'e deplasmanda 105-99 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.





Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak ev sahibi avantajını yakalamak isteyen San Antonio Spurs, Mehmet Okur'lu Utah Jazz'ı ağırladı.



Karşılaşmaya Fransız yıldızı Tony Parker ile hızlı başlayan San Antonio, Mehmet Okur – Deron Williams ikilisinin basketlerine engel olamasa da ilk 6 dakikayı 13-12 önde geçti. Üstünlüğünü çeyreğin sonuna kadar koruyan ev sahibi takım, ikinci çeyreğe 3 sayı avantajla başladı.



İkinci çeyreğe de hücum da etkili başlayan San Antonio, skoru 33-23'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Ev sahibi takımın savunmasını aşmakta zorlanan Utah karşısında farkı açmaya devam eden Spurs, son bölümde Paul Millsap'e çözüm üretemese de soyunma odasına 49-41 üstün gitti.



İkinci yarıya Mehmet Okur'un üst üste kaydettiği 5 sayıyla başlayarak farkı 3 sayıya kadar indiren Utah, üçüncü çeyreğin son 1 dakikasına girilirken skoru 72-71'e getirerek farkı 1 sayıya kadar çekti, ancak savunmada etkili olamayınca son çeyreğe 76-71 geride başladı.



Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne olurken, son 1 dakikaya 99-89 önde giren Spurs, farkı korumayı başardı ve sahadan 105-95'lik skorla galip ayrıldı.



Jazz'da temsilcimiz Mehmet Okur 22 sayı – 10 ribauntluk performansıyla double-double yaparken, 9/18 saha içi isabet oranıyla hücum etti. Üç sayılık atışlarda 2/4 ile oynayan yıldız oyuncu, 37 dakika sahada kaldı.



Deron Williams 25 sayı – 10 asist – 4 ribauntla double-double yapan bir diğer isim olurken, Ronnie Brewer 17 sayı – 5 asist – 4 ribauntla, Carlos Boozer da 15 sayı – 8 ribauntla mücadele etti.



Ev sahibi ekipte Tony Parker 31 sayı – 7 asist – 6 ribauntluk performansıyla yıldızlaşırken, Tim Duncan da 14 sayı – 9 ribauntla oynadı.



DETROIT GARANTİLEDİ: 100-93



Detroit Pistons, seyircisi önünde New Jersey Nets'i 100-93 mağlup ederek üst üste 8. kez play-off'lara kalmayı garantiledi.



Bu sezon Chauncey Billups - Allen Iverson takasının ardından sıkıntılı günler yaşayan Detroit Pistons, kenardan gelen Will Bynum'ın skorer oyunuyla New Jersey Nets'i 100-93 yendi.



İlk çeyreği 27 önde kapatan Pistons, soyunma odasına da 54-38 üstün gitti. İkinci yarıda New Jersey Nets daha etkili olmasına rağmen farkın kapanmasına izin vermeyen ev sahibi takım, maçı da 100-93'lik skorla kazandı.



Pistons'da Will Bynum 20 sayı - 4 asistle takımının skor yükünü üstlenirken, Rasheed Wallace 15 sayı - 4 ribaunt - 2 blokla, Richard Hamilton da 10 sayı - 9 asist - 3 ribauntla katkı yaptı.



Konuk ekipte ise Ryan Anderson'ın 20 sayı - 4 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.