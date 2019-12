Hido, NBA'de 10 bininci sayısını atarak tarihe geçti

T24 - NBA'de Orlando Magic deplasmanda Toronto Raptors'a 102-98 yenildi. Magic'in Türk forvet Hidayet Türkoğlu 11 sayı atarak NBA kariyerinde 10 bin sayıyı geçti.





Magic (48-29) son çeyreğine altı sayı önde girdiği maçta Raptors' (21-55) yenilmekten kurtulamadı.

DeMar DeRozan'ın 24 ve Jerryd Bayless'in 23 sayısıyla mücadeleden 102-98 galip ayrılan Raptors, altı maçlık yenilgi serisine son verdi.

Son dört maçta üçüncü yenilgisini alan Magic'de Dwight Howard 31 ve 21 sayı kaydetti.

NBA kariyerindeki 828'inci maçına çıkan Hidayet Türkoğlu eski takımına karşı 36 dakikada 11 sayı kaydetti ve 10 bin sayı barajını geçti.

Ligin en kötü takımlarından Raptors özellikle pota altındaki üstünlüğü ile galibiyete ulaştı. Kanada ekibi 17'si Reggie Evans ile olmak üzere toplam 48 ribaunt alırken, Orlando 30 ribaundda kaldı.



NBA sonuçları - 03/04/2011

San Antonio-Phoenix 114-97

L.A Lakers-Denver 90-95

Boston – Detroit 101-90

New Jersey – Miami 94-108

New York – Cleveland 123-107

Sacramento – Utah 106-97

Toronto – Orlando 102-98

Charlotte – Washington 91-97

New Orleans – Indiana 108-96

Houston – Atlanta 114-109

Portland – Dallas 104-96