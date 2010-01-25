Hido Lakers'ı devirdi

T24 - İlk 3 çeyrekte liderliği elinde tutan ve kısa süreliğine son 7 dakikada Raptors'ın gerisine düşen Lakers'ı yıkan isim 1.2 saniye kala Hido oldu.







Toronto Raptors'ın Los Angeles Lakers'ı konuk ettiği maçta 20 bin 111 taraftar Air Canada Center'ı doldurdu. Son saliseye kadar büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma 2 saat 14 dakika sürerken mutlu sona ulaşan 106-105 ile ev sahibi Raptors oldu. Maçın tamamlanmasına 1.2 saniye kala Hido'nun serbest atışlarıyla geriye düşen Lakers'da son şansı takımın süper yıldızı Kobe Bryant kullandı. 27 sayıyla maçın en skoreri olan Kobe, son saniye şutunda basketi bulamazken 9 asistte kalarak bu sezon ilk triple-double yapma şansını kaçırdı. Kobe maçı 16 ribaundla tamamladı. 24'te 11 ile bu maçı tamamlayan Kobe'nin kariyerinde 16 triple-double bulunuyor.







Maçın son saniyesine girilirken Hido'ya faulü yapan isim olan Pau Gasol 22 sayıyla Lakers'ın en skorer ikinci ismi olurken Andrew Bynum 21 ve Jordan Farmar da 17 sayıyla maçı tamamladı.



Hido şaşırdı Gasol üzüldü





Maçın ardından yaptığı kısa açıklamada şaşkın olduğu gözlenen Hido, "Benim için de sürpriz oldu. Faul çizgisine gideceğimi düşünmedim. Genellikle faul alacağıma güvenmem çünkü bu çoğu zaman bu şekilde olmaz. Ben sadece elimden geleni yaptım" dedi.



Son anda Hido'ya yaptığı faulle maçın Lakers'ın elinden kaymasında pay sahibi olan Gasol ise maçın ardından "Sorgulanabilir bir düdük oldu. Bence ben faul yapmadım. Kollarım Hido'nun arkasındaydı ama ben kesinlikle onu itmedim" ifadelerini kullandı.