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Spor

Hido kötü başladı

NBA’de milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu’nun takımı Phoenix Suns, yeni sezonu Portland Trail Blazers deplasmanında açtı

27 Ekim 2010 03:00

T24 - NBA’de milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu’nun takımı Phoenix Suns, yeni sezonu Portland Trail Blazers deplasmanında açtı. Son çeyrekte sadece 11 sayı üretebilen Suns, sahadan 106-92’lik skorla mağlup ayrıldı.
 


NBA’de milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu’nun takımı Phoenix Suns, yeni sezonu Portland Trail Blazers deplasmanında açtı. Son çeyrekte sadece 11 sayı üretebilen Suns, sahadan 106-92’lik skorla mağlup ayrıldı.

NBA'de 2010-2011 sezonu, oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu’nun takımı Phoenix Suns, NTV Spor’dan canlı yayınlanan maçta, Portland Trail Blazers’a deplasmanda 106-92’lik skorla mağlup oldu.

Suns’ta sahaya ilk 5’te çıkan Hidayet Türkoğlu, 27 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 6 sayı – 3 ribaund – 2 asist ve 1 top çalmayla noktaladı. Kullandığı 7 şutun 2’sini sayıya çeviren Hido, bulduğu 2 basketi de 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydetti.

Steve Nash 26 sayı – 6 asist ve 4 ribaundla takımının en etkili ismi olurken, Jason Richardson da 22 sayı – 6 ribaundla, kenardan gelen Hakim Warrick de 10 sayı – 2 ribaund ve 1 asistle oynadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk çeyreğini Portland, Marcus Camby ve Brandon Roy’un skorer oyunuyla 28-26 önde kapattı. İkinci çeyrekte iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, Andre Miller’ın da devreye girmesiyle ev sahibi takım soyunma odasına 50-46 üstün gitti.

İkinci yarıya hızlı giren Phoenix, ilk 3.5 dakika içinde 56-55 öne geçti. Kanadalı yıldızı Steve Nash’in önderliğinde farkı açmaya başlayan konuk ekip, son çeyreğe de 6 sayılık avantajla başladı: 75-81.

Son çeyrekte Portland fırtınası esti. Yaptığı sert savunmayla rakibine sadece 11 sayı şansı tanıyan ev sahibi takım, Suns potasına 31 sayı bırakarak salondan 106-92’lik skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Brandon Roy 24 sayı – 6 asist – 3 top çalma ve 3 ribaundla yıldızlaşırken, Nicolas Batum 19 sayı – 11 ribaundla double double yaptı. Marcus Camby ise 13 sayı – 10 ribaund ve 3 asistle pota altında etkili oldu.

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