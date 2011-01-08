-HİDO KAZANMAYI ALIŞKANLIK YAPTI ANKARA (A.A) - 08.01.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 11 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, takımı Orlando Magic'in evinde Houston Rockets'ı 110-95 mağlup ettiği maçta 12 sayıyla oynadı. Orlando'daki Amway Center'da oynanan maçta 30 dakika sahada kalan Hidayet, 3 ribaunt aldı ve 6 da asist yaptı. Magic'de Dwight Howard 13 sayı, 11 ribauntla ''double-double'' yaparken Jason Richardson ve Brandon Bass 18'er sayı, Ryan Anderson 16 sayıyla takımına katkıda bulundu. Houston ekibinde Kevin Martin 27 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Rockets'da Luis Scola'nın 14, Patrick Petterson'ın 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın sahasında Miami Heat'e uzatmada 101-95 yenildiğ maçta 9 sayı attı. Bu sonuçla deplasmanda üst üste 12. galibiyetini alan Miami'de Lebron James 26 sayı, 10 ribaunt, Chris Bosh 16 sayı, 12 ribauntla ''double-double'' yaptı. Heat'de Carlos Arroyo 15, Dwyane Wade 14 sayı attı. Ersan İlyasova'nın 24 dakika sahada kaldığı ve 9 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle oynadığı Bucks'ta ilk 5'te başlamayan Chris Douglas-Roberts, 30 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Earl Boykins 14 sayı, John Salmons 15 sayıyla oynadı. Bucks'ta Andrew Bogut 12 sayı, 27 ribauntla ''double-double'' yaparken, ribauntta kariyer rekorunu kırdı. NBA'de forma giyen milli basketbolculardan Mehmet Okur sakatlığı nedeniyle takımı Utah Jazz'ın Memphis Grizzlies'e deplasmanda 110-99 yenildiği maçta oynamadı. Boston Celtics'te forma giyen Semih Erden, takımının Toronto Raptors'ı 122-102 yendiği maçta 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle, Chicago Bulls'da forma giyen Ömer Aşık da Bulls'un Philadelphia 76'ers'ı 105-99 yendiği maçta 4 ribaunt, 2 asistle oynadı.